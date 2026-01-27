Serán entregados próximo domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La industria musical estadounidense se prepara para la 68.ª edición de los Premios Grammy Awards, programada para celebrarse el próximo domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La esperada ceremonia será transmitida en vivo por CBS y Paramount+ Premium a las 7:00 de la noche (hora centro), con el desfile de los artistas e invitados por la alfombra roja.

Las nominaciones están liderados por Kendrick Lamar (9 candidaturas), seguido por Lady Gaga (7), Sabrina Carpenter y Bad Bunny. Los nominados a Mejor Artista Nuevo incluyen a Addison Rae, KATSEYE y Leon Thomas.

El comediante sudafricano Trevor Noah, será nuevamente el presentador de la gala Grammy 2026.

Actuaran

Entre los artistas confirmados para actuar en el espectáculo figuran Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marias.

En una muestra de que la premiación busca rejuvenecer su contenido, para atraer nuevas generaciones y seguidores.

La británica Olivia Dean ha sido una de las voces más celebradas del año. Su mezcla de soul, pop y sensibilidad jazz ha enamorado a crítica y público.

En tanto, el grupo femenino KATSEYE ha irrumpido con fuerza gracias a su pop pulido, su estética impecable y su dominio escénico.

Mientras, The Marias, la banda liderada por María Zardoya ha consolidado un estilo único que combina indie, psicodelia y sensualidad latina, creando grandes expectativas.