Servando y Florentino regresan a SD en abril

Después de conquistar 19 países, con 55 conciertos y más de 200,000 personas reunidas en su regreso a los escenarios, los hermanos venezolanos Servando y Florentino regresan a Santo Domingo con su nueva gira mundial ‘Se Buscan: Vivos o Inmortales, World Tour’, un espectáculo que reafirma su legado y celebra la vigencia de la salsa como movimiento cultural, que trasciende generaciones.

El concierto se realizará el sábado 25 de abril en el Óvalo Feria Ganadera, con una propuesta escénica especialmente diseñada para el público dominicano, que combina lo íntimo con lo monumental. La noche promete un recorrido por los grandes clásicos que marcaron a toda una generación, junto a una propuesta sonora renovada que define esta nueva etapa artística del dúo.

En el corazón de esta gira está su más reciente producción discográfica, un álbum conceptual dedicado a la salsa, el género que los vio nacer.