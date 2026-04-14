Sgacedom reparte más de RD$34 millones a sus miembros

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El recién elegido Consejo Directivo de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), encabezado por el artista Kinito Méndez, realizó la entrega del primer reparto de su gestión correspondiente al primer trimestre del año 2026, por un monto de RD$34,723,417.51.

Según Sgacedom, este reparto comprende los rubros derechos generales, espectáculos, Latinautor, sociedades extranjeras y Netflix.

De estos ingresos, Sgacedom destina un porcentaje a las acciones de asistencia social para sus socios, invertido en ejecuciones que abarcan desde pago de seguro médico, gastos fúnebres y seguro de vida para los socios.

Esto demuestra una vez más el compromiso que viene llevando desde hace varios años esta entidad de gestión colectiva, de cumplir con la misión para la cual fue creada, que consiste en recaudar, administrar y repartir a los socios lo que les corresponde por la explotación de sus obras, mediante la comunicación o ejecución pública de su repertorio.

La entidad realiza 4 repartos al año, los cuales se ejecutan de manera trimestrales y de acuerdo a un calendario establecido por su Consejo Directivo.

Según su presidente José Del Carmen Ramírez (Kinito Méndez), la nueva visión de la institución está orientada en afianzar una imagen corporativa sólida, que permita la confianza y credibilidad tanto de los socios como los usuarios y la sociedad en sentido general para de esta manera fortalecer la gestión colectiva en el país y lograr mejores beneficios para los miembros, así como felicidades para los usuarios de la música. Un punto vital de las metas de la nueva gestión encabezada por Méndez es lograr en el país la implementación de la remuneración compensatoria por copia privada, un instrumento que existe en nuestra Ley 65-00 de derecho de autor y se está a la espera de un nuevo decreto.