Lo que se sabe sobre la muerte del “Rey de los labios”

Jordan James Parke, el influencer británico conocido por gastar miles de dólares en cirugías estéticas para parecerse a Kim Kardashian, fue hallado muerto el último miércoles 18 de febrero en Lincoln Plaza, Canary Wharf, Londres según confirmó la Policía Metropolitana local.

Las autoridades investigan si su fallecimiento, calificado como “inexplicado”, está vinculado a un procedimiento cosmético realizado poco antes de su deceso.

Una muerte sospechosa



La Policía Metropolitana de Londres mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento.Instagram/@jordanjamesparke2

El miércoles 18 de febrero, los servicios de emergencia acudieron a Lincoln Plaza, en Canary Wharf, tras recibir una llamada sobre un hombre inconsciente. Jordan James Parke, de 34 años, fue declarado muerto en el lugar por los paramédicos.

Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres, la muerte está siendo tratada como “inexplicada” mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La policía investiga si Parke, célebre por su obsesión con la cirugía estética y por su aparición en el programa estadounidense Botched, “puede haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético” poco antes de morir, una línea de investigación que cobra fuerza debido a su historial en la industria de la belleza y a las circunstancias en que fue hallado sin vida.

Investigación policial en curso



James Parke gastó miles de dólares en cerca de 50 procedimientos estéticos inspirados en la familia KardashianInstagram/@jordanjamesparke2

Dos días después de la muerte, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario, según confirmaron las autoridades londinenses. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza mientras la investigación sigue su curso y se aguardan los resultados del examen post mortem.

En un comunicado, la Policía Metropolitana detalló: “Oficiales están revisando información que sugiere que la víctima pudo haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de su muerte. Esta es una línea de investigación inicial en esta etapa”.

Según detalló The Sun, las autoridades insisten en que, por ahora, el fallecimiento de Parke permanece como un caso “inexplicado” y no descartan nuevas detenciones o imputaciones a medida que avance la investigación.