Sabroso
Los 9 chismes más comentados y virales de la farándula dominicana en 2025
Estos fueron los 9 chismes más virales que dominaron conversaciones, portales digitales y programas de entretenimiento en el país.
El 2025 fue un año de intensa actividad en la farándula dominicana.
Desde muerte inesperadas de famosos, reality shows, rupturas amorosas, polémicas en redes y hasta peleas entre artistas que se volvieron viral.
Por eso, hoy te presentamos a continuación algunos eventos que ocuparon titulares y que dieron mucho de qué hablar.
Los reality: La Casa de Alofoke vs La Mansión de Luinny
Los reality shows se apoderaron de millones de dispositivos electrónicos y convirtieron su contenido en memes, temas de conversación en distintos medios de comunicación y por supuesto varios clips virales.
Desde peleas hasta mensajes de esperanza y superación personal.
Yailin La Más Viral vs La Insuperable
Yailin La Más Viral y La Insuperable se hicieron virales debido a un enfrentamiento que tuvieron en una discoteca.
Los clips circularon masivamente y encendieron la conversación pública, atribuyéndolo a la supuesta implicación de “Sr. Jiménez” en la disputa y el insulto a una de las hijas de la artista Indhira.
Jet Set: colapso mortal del techo de la discoteca
La madrugada del 8 de abril, colapsó el techo de la discoteca Jet Set durante un concierto del cantante Rubby Pérez.
El siniestro dejó cientos de víctimas y decenas de heridos.
Rupturas amorosos
Las separaciones amorosas se convirtieron en tema recurrente en programas de televisión y redes sociales.
Entre las parejas más comentadas se encontraron:
• Nelfa Núñez y Ebenezer Guerra
• Gabi Desangles y Frank Perozo
• Vitaliy Sanchez y Andrés
• Toxi Crow y la Insuperable
• Mariachi Budda y Mami Kim
• Mabel Henríquez y dj Joan
• Yarlenny Vargas y Sadel
Embarazos de famosas
Varios anuncios de maternidad acapararon atención de muchos medios de comunicación y los seguidores de las distintas cantantes, famosas e influencer.
Tales son los casos de:
• Larimar Fiallo
• La Materialista
• Francisca
• Matha Heredia
• Natti Natasha
Quejas por la luz eléctrica
Artistas y figuras del arte y el espectáculo se quejaron por los constantes apagones que afectan al país.
Entre ellos estaba la cantante Chelsy Bautista, la comediante Cheddy García, Toxic Crow, Vakeró y Raulito Grisanty.
Ingrid Jorge y Faride Raful
La ministra de Interior y Policía interpuso una querella por difamación e injuria contra la comunicadora Ingrid Jorge, acusándola de difundir información falsa y dañina en redes sociales y medios digitales.
Las audiencias han llevado a medidas de coerción para Jorge como una garantía económica 200 mil pesos, presentación periódica y prohibición de salida del país.
Merisa Montas y Yailin La Más Viral
Merisa Montás y su amiga Nicoll Morales estuvieron en el programa "Más Roberto", donde dieron a conocer (a su juicio) los riesgos que implica que los niños asistan a conciertos como lo hizo Cattleya en el concierto de su padre, Anuel AA.
Días después, la cantante Yailin 'La más viral' admitió que agredió físicamente a Montás por hablar de la infante.
Karen Yapoort en los Premios Soberano 2025
Oculta entre sombrillas negras, llegó la presentadora de televisión, Karen Yapoort, a la alfombra roja de Premios Soberano 2025.
La también conductora en la premiación generó grandes expectativas entre los internautas días antes del evento por autodenominarse como "la reina de la alfombra".