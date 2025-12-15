Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Los 9 chismes más comentados y virales de la farándula dominicana en 2025

Estos fueron los 9 chismes más virales que dominaron conversaciones, portales digitales y programas de entretenimiento en el país.

El 2025 fue un año de intensa actividad en la farándula dominicana.

Desde muerte inesperadas de famosos, reality shows, rupturas amorosas, polémicas en redes y hasta peleas entre artistas que se volvieron viral.

Por eso, hoy te presentamos a continuación algunos eventos que ocuparon titulares y que dieron mucho de qué hablar.

Los reality: La Casa de Alofoke vs La Mansión de Luinny

La Casa de Alofoke 2 y La Mansión de Luinny

Los reality shows se apoderaron de millones de dispositivos electrónicos y convirtieron su contenido en memes, temas de conversación en distintos medios de comunicación y por supuesto varios clips virales.

Desde peleas hasta mensajes de esperanza y superación personal. 

Yailin La Más Viral vs La Insuperable

Yailin La Más Viral y La Insuperable se hicieron virales debido a un enfrentamiento que tuvieron en una discoteca.

Los clips circularon masivamente y encendieron la conversación pública, atribuyéndolo a la supuesta implicación de “Sr. Jiménez” en la disputa y el insulto a una de las hijas de la artista Indhira. 

Jet Set: colapso mortal del techo de la discoteca

Derrumbe del Jet Set

La madrugada del 8 de abril, colapsó el techo de la discoteca Jet Set durante un concierto del cantante Rubby Pérez.

El siniestro dejó cientos de víctimas y decenas de heridos.

Rupturas amorosos

Rupturas amorosas

Las separaciones amorosas se convirtieron en tema recurrente en programas de televisión y redes sociales.

Entre las parejas más comentadas se encontraron:

• Nelfa Núñez y Ebenezer Guerra

• Gabi Desangles y Frank Perozo

• Vitaliy Sanchez y Andrés

• Toxi Crow y la Insuperable

• Mariachi Budda y Mami Kim

• Mabel Henríquez y dj Joan

• Yarlenny Vargas y Sadel

Embarazos de famosas

Larimar Fiallo, La Materialista y Martha Heredia

Varios anuncios de maternidad acapararon atención de muchos medios de comunicación y los seguidores de las distintas cantantes, famosas e influencer.

Tales son los casos de:

• Larimar Fiallo

• La Materialista

• Francisca

• Matha Heredia

• Natti Natasha

Quejas por la luz eléctrica

Artistas y figuras del arte y el espectáculo se quejaron por los constantes apagones que afectan al país.

Entre ellos estaba la cantante Chelsy Bautista, la comediante Cheddy García, Toxic Crow, Vakeró y Raulito Grisanty.

Ingrid Jorge y Faride Raful

Faride Raful e Ingrid Jorge

La ministra de Interior y Policía interpuso una querella por difamación e injuria contra la comunicadora Ingrid Jorge, acusándola de difundir información falsa y dañina en redes sociales y medios digitales.

Las audiencias han llevado a medidas de coerción para Jorge como una garantía económica 200 mil pesos, presentación periódica y prohibición de salida del país.

Merisa Montas y Yailin La Más Viral

Merisa Montás y su amiga Nicoll Morales estuvieron en el programa "Más Roberto", donde dieron a conocer (a su juicio) los riesgos que implica que los niños asistan a conciertos como lo hizo Cattleya en el concierto de su padre, Anuel AA.

Días después, la cantante Yailin 'La más viral' admitió que agredió físicamente a Montás por hablar de la infante.  

Karen Yapoort en los Premios Soberano 2025

Oculta entre sombrillas negras, llegó la presentadora de televisión, Karen Yapoort, a la alfombra roja de Premios Soberano 2025.

La también conductora en la premiación generó grandes expectativas entre los internautas días antes del evento por autodenominarse como "la reina de la alfombra".

