Los 9 chismes más comentados y virales de la farándula dominicana en 2025

El 2025 fue un año de intensa actividad en la farándula dominicana.

Desde muerte inesperadas de famosos, reality shows, rupturas amorosas, polémicas en redes y hasta peleas entre artistas que se volvieron viral.

Por eso, hoy te presentamos a continuación algunos eventos que ocuparon titulares y que dieron mucho de qué hablar.

Los reality: La Casa de Alofoke vs La Mansión de Luinny

Los reality shows se apoderaron de millones de dispositivos electrónicos y convirtieron su contenido en memes, temas de conversación en distintos medios de comunicación y por supuesto varios clips virales.

Desde peleas hasta mensajes de esperanza y superación personal.

Yailin La Más Viral vs La Insuperable

Yailin La Más Viral y La Insuperable se hicieron virales debido a un enfrentamiento que tuvieron en una discoteca.

Los clips circularon masivamente y encendieron la conversación pública, atribuyéndolo a la supuesta implicación de “Sr. Jiménez” en la disputa y el insulto a una de las hijas de la artista Indhira.

Jet Set: colapso mortal del techo de la discoteca

La madrugada del 8 de abril, colapsó el techo de la discoteca Jet Set durante un concierto del cantante Rubby Pérez.

El siniestro dejó cientos de víctimas y decenas de heridos.

Rupturas amorosos

Las separaciones amorosas se convirtieron en tema recurrente en programas de televisión y redes sociales.

Entre las parejas más comentadas se encontraron:

• Nelfa Núñez y Ebenezer Guerra

• Gabi Desangles y Frank Perozo

• Vitaliy Sanchez y Andrés

• Toxi Crow y la Insuperable

• Mariachi Budda y Mami Kim

• Mabel Henríquez y dj Joan

• Yarlenny Vargas y Sadel

Embarazos de famosas

Varios anuncios de maternidad acapararon atención de muchos medios de comunicación y los seguidores de las distintas cantantes, famosas e influencer.

Tales son los casos de:

• Larimar Fiallo

• La Materialista

• Francisca

• Matha Heredia

• Natti Natasha

Quejas por la luz eléctrica

Artistas y figuras del arte y el espectáculo se quejaron por los constantes apagones que afectan al país.

Entre ellos estaba la cantante Chelsy Bautista, la comediante Cheddy García, Toxic Crow, Vakeró y Raulito Grisanty.

Ingrid Jorge y Faride Raful

La ministra de Interior y Policía interpuso una querella por difamación e injuria contra la comunicadora Ingrid Jorge, acusándola de difundir información falsa y dañina en redes sociales y medios digitales.

Las audiencias han llevado a medidas de coerción para Jorge como una garantía económica 200 mil pesos, presentación periódica y prohibición de salida del país.

Merisa Montas y Yailin La Más Viral

Merisa Montás y su amiga Nicoll Morales estuvieron en el programa "Más Roberto", donde dieron a conocer (a su juicio) los riesgos que implica que los niños asistan a conciertos como lo hizo Cattleya en el concierto de su padre, Anuel AA.

Días después, la cantante Yailin 'La más viral' admitió que agredió físicamente a Montás por hablar de la infante.

Karen Yapoort en los Premios Soberano 2025

Oculta entre sombrillas negras, llegó la presentadora de televisión, Karen Yapoort, a la alfombra roja de Premios Soberano 2025.

La también conductora en la premiación generó grandes expectativas entre los internautas días antes del evento por autodenominarse como "la reina de la alfombra".