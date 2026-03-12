Cuándo son los Premios Soberano 2026 y dónde verlos en vivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Premios Soberano es el galardón organizado por la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, Acroarte, desde 1985.

La premiación celebra este año su cuadragésima primera edición en una gala que será realizada el miércoles 18 de marzo, a las 7 PM, en la majestuosa sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr., quien nuevamente apuesta por un espectáculo de alto nivel artístico y técnico.

La ceremonia será transmitida a nivel nacional por Color Visión (canal 9), mientras que en Estados Unidos podrá disfrutarse a través de Univisión y la plataforma de streaming ViX, ampliando así su alcance a la diáspora dominicana y al público latino.

La conducción de la gala estará a cargo del humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc, una dupla que promete dinamismo, elegancia y buen humor durante toda la velada.

Como antesala, la tradicional alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche, bajo la conducción de Karen Yapoort, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria, quienes tendrán la misión de recibir a las figuras más destacadas del espectáculo, la música, el cine y la comunicación.

El premio, organizado por Acroarte, cuenta con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas. Desde 1985, Acroarte reconoce lo mejor del arte y la cultura a través de estos galardones, que se han consolidado como la principal plataforma de exaltación del talento de República Dominicana.