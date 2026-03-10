Stephany Ortega visitará República Dominicana por Premios Soberano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La soprano y pianista dominicana Stephany Ortega visitará República Dominicana tras su nominación a los Premios Soberano, donde compite en las categorías Cantante Lírica y Artista Destacado en el Extranjero.

Con estas postulaciones, la artista suma seis nominaciones en su trayectoria dentro de los principales galardones del arte dominicano.

Ortega cuenta con más de 15 años de carrera y ha presentado su trabajo en más de 20 países de Europa, Asia, África y el Caribe, consolidando una destacada proyección internacional.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera fue su participación como solista en la entronización del Gran Duque de Luxemburgo, Henri de Luxemburgo, ceremonia celebrada en Luxemburgo y seguida por más de 14 millones de personas en todo el mundo.

La soprano también se ha presentado en importantes escenarios internacionales como el Carnegie Hall en Nueva York y el Budapest Aréna en Hungría.

Durante el Mes de la Patria dominicana, la artista ofreció conciertos en Suecia dedicados a compositores dominicanos y latinoamericanos, llevando este repertorio al público europeo.

“Para mí siempre ha sido un orgullo llevar la música dominicana al mundo”, expresó la cantante.

Agenda en la UASD

Durante su visita al país, Ortega también desarrollará una agenda académica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La artista, egresada de la Facultad de Artes con honores Magna Cum Laude, ofrecerá clases magistrales para estudiantes de música, donde compartirá su experiencia profesional y su formación en el Conservatorio Real de Bruselas, institución donde cursó una maestría en canto lírico.

Trayectoria

La carrera de Stephany Ortega incluye dos nominaciones a los International Classical Music Awards (ICMA) y postulaciones al Premio Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta.

Recientemente también fue postulada a la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana por la Embajada Dominicana en Sudáfrica, en reconocimiento a su labor cultural y a un concierto dedicado a la memoria de las Hermanas Mirabal.