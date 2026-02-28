Tania Báez responde a ataques y defiende la libertad femenina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunicadora Tania Báez afirmó que los ataques y reacciones despectivas sobre lo que “merece o no” una mujer a determinada edad, lejos de afectarla, le confirmaron que aún persisten conversaciones pendientes sobre el edadismo y el derecho de las mujeres a decidir.

"Me sorprendió menos de lo que la gente cree. Cuando una mujer habla con libertad, siempre incomoda a quienes todavía viven desde el miedo", manifestó.

Continuó: "Me confirmó que todavía existe incomodidad cuando una mujer madura habla desde la elección y no desde la resignación. Pero también abrió una conversación necesaria sobre edadismo y sobre el derecho de las mujeres a seguir deseando, soñando y eligiendo a cualquier edad".

Al ser preguntada si le afectó el comentario del comunicador y político, Luisín Jiménez, quien afirmó que a la edad de ambos deberían "agradecer" por la pareja que logren tener, respondió: "No. Me ocupó más que me afectó, porque abrió una conversación necesaria. Si algo provocó fue reflexión. Y si una conversación incomoda ayuda a cuestionar ideas viejas, entonces ya cumplió un propósito.