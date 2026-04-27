Taylor Swift registra su imagen y voz para protegerse contra deepfakes (IA)

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La superestrella del pop Taylor Swift solicitó el registro de dos clips de audio y una imagen suya como marcas comerciales, en lo que un abogado especializado en marcas describió como un intento por proteger su voz e imagen de los vídeos y audios manipulados mediante inteligencia artificial (deepfakes).

Las solicitudes se presentaron ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el viernes y señalan a TAS Rights Management, la empresa de Swift, como propietaria de los clips de audio y la imagen.

Un portavoz de Swift no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el lunes, al igual que los abogados mencionados en las solicitudes.

En uno de los fragmentos de audio, se escucha a Swift decir: “Hola, soy Taylor Swift, y pueden escuchar mi nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, bajo demanda en Amazon Music Unlimited”.

El segundo vídeo dice: “Hola, soy Taylor. Mi nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, sale el 3 de octubre y puedes guardarlo previamente haciendo clic para escucharlo en Spotify”.

La imagen que Swift busca registrar como marca es la de ella en el escenario con un atuendo de lentejuelas y una guitarra rosa en la mano.

La imagen y la voz de Swift se han utilizado en innumerables deepfakes generados por IA, desde publicidad engañosa y falsos respaldos políticos hasta imágenes explícitas.

El actor Matthew McConaughey ha obtenido la aprobación de solicitudes similares. En enero, declaró al Wall Street Journal que «queremos establecer un perímetro claro en torno a la propiedad, con el consentimiento y la atribución como norma en un mundo de IA».