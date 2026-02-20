Todos los detalles de la obra "Sin pedir permiso"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sin pedir permiso, la nueva propuesta teatral escrita, producida y protagonizada por Tania Báez, bajo la dirección de Waddys Jáquez, se presentará en Escenario 360 con una acogida que ha superado todas las expectativas: -42 días antes del estreno, las primeras tres funciones alcanzaron sold out- (jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo).

La cuarta función (sábado 28 de marzo 9pm) anunciada el pasado martes también se agotó en tiempo récord, por lo que la producción confirma la apertura de una quinta presentación el sábado 28 de marzo a las 6:00 pm

La obra reúne en escena a cinco actrices que representan cinco generaciones de mujeres: Carla Hernández (Valentina, 20 años) , Rosmery Herrand (Camila, 35 años), Pamela Sued (Laura, 45), Tania Báez (Lorena, 57) y Milagros Germán (Patricia 64). Más que una coincidencia de edades, el montaje integra trayectorias diversas: Pamela con más de 25 años en televisión; Milagros y Tania con más de cuatro décadas de carrera; Rosmery como una figura fresca y actual; y Carla representando la nueva generación. Este encuentro intergeneracional no sólo enriquece la escena, sino que encarna el mensaje central de la obra: al final, todas las mujeres, sin distinción de edad, compartimos emociones, miedos, sueños y deseos universales.

A través de cinco monólogos intensos, honestos y cargados de humor, Sin pedir permiso aborda temas como maternidad bajo presión, divorcio, independencia financiera, violencia emocional, edadismo, deseo, reinvención y dignidad emocional.

Es una propuesta que, aunque nace desde la experiencia femenina, invita también a los hombres a mirar con mayor sensibilidad y comprensión las realidades que muchas veces han sido silenciadas. Para Tania Báez, reencontrarse con Waddys Jáquez tiene un significado especial.

En 2012, junto a Milagros Germán, fue productora de Glamour, Sexo, Divas y Otras Mentiras, dirigida por Jáquez. Volver a coincidir con un director innovador, retador y comprometido con la excelencia artística ha sido, según la productora, una delicia y un lujo.

Según su creadora, la obra surge del deseo de abrir conversaciones necesarias que durante años se han normalizado en silencio dentro de las familias, las parejas y los círculos de amigas.

“Más que una obra, es un espejo colectivo. Queremos que el público se vea, se identifique y se atreva a hablar lo que antes se obviaba”, expresó Báez en la rueda de prensa celebrada en Vuelve a La Vida, destacando que el montaje se ha enriquecido con las vivencias compartidas por las propias actrices y por las historias de tantas mujeres que han acompañado su trayectoria profesional.