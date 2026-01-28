Tony Batista pone voz a la realidad de nuestra diáspora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

New York, EE. UU. El cantante de bachata Tony Batista (Tony B) presentó su más reciente sencillo “Me voy de Nueva York”, una canción cargada de sentimiento que retrata la realidad cotidiana de miles de inmigrantes en la ciudad que nunca duerme.

El tema narra, desde una mirada honesta y emotiva, las vivencias, sacrificios y decisiones que enfrenta la diáspora latina en Nueva York, convirtiéndose en un reflejo musical de historias reales marcadas por la nostalgia, la lucha y la esperanza.

“Me voy de Nueva York” es una composición del propio Tony B, quien pone su voz y experiencia al servicio de una bachata profunda y auténtica. Tony lo hace de nuevo, reafirmando su compromiso con canciones que conectan con la vida y el sentir de su público. Con este lanzamiento, Tony B continúa consolidando su propuesta artística dentro del género bachata, apostando por letras con contenido social y emocional que trascienden fronteras.