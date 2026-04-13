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El cantante Luis Fonsi decidió montarse en un Uber durante su visita a la Ciudad de México y el momento se volvió viral rápidamente en redes sociales.

El intérprete de “Andalucía” se mostró relajado, bromista y cercano con el conductor.

Durante el trayecto, el cantante coincidió con Richy MX, un creador de contenido que documenta sus viajes.

“¿Eres Luis Fonsi? ¡No manches! ¿Neta?”, respondió el conductor visiblemente nervioso.

Vea cómo Luis Fonsi sorprende a un conductor de Uber

El propio Fonsi mantuvo el humor durante el trayecto, incluso bromeando sobre la situación: “Me pongo nervioso quien está guiando… necesito que estés concentrado”, dijo Fonsi.

El encuentro que duró varios minutos llevó hasta escucharse él mismo en la radio: “Estoy sonando en la radio”, mientras el conductor no podía creer la coincidencia.

Al final, ambos terminaron cantando juntos.

El video generó miles de reacciones por la naturalidad del encuentro y el carisma del artista.