Cónsul Almonte y ETED abordan desafíos y avances en el sector energético nacional

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Con el objetivo de fortalecer el sector energético nacional y estrechar lazos con actores estratégicos, el vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) recibió la visita institucional de Antonio Almonte, cónsul de la República Dominicana en Boston, asesor energético del Poder Ejecutivo y exministro de Energía y Minas.

Durante el encuentro se analizaron los avances alcanzados en materia de transmisión eléctrica, así como los desafíos que implica la expansión de la red para integrar nuevas capacidades tecnológicas. Uno de los puntos centrales de la reunión fue la implementación del almacenamiento por baterías, tecnología clave para la estabilidad del sistema.

Ambos funcionarios intercambiaron perspectivas sobre el fortalecimiento de la infraestructura de transporte de energía, elemento vital para garantizar la seguridad, confiabilidad y resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). En ese sentido, se destacó el rol de la ETED como motor de la transición energética y digital del país.

“La ETED no solo facilita el transporte de energía, sino que también desarrolla capacidades estratégicas vinculadas a la modernización y sostenibilidad de nuestro sistema”, resaltaron las autoridades durante el encuentro.

Asimismo, se revisaron los planes de expansión vigentes y los nuevos proyectos destinados a robustecer la red de transmisión. Estas acciones están alineadas con las metas de competitividad y desarrollo económico trazadas por el Estado dominicano.

La visita reafirma la importancia de la articulación entre expertos y la apertura al intercambio de experiencias de alto nivel, consolidando una visión compartida hacia un sector energético más eficiente y moderno.