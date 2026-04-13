Incautan 30 mil unidades de ropa interior falsificada en acciones del Ministerio Público

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El Ministerio Público ocupó cerca de 30 mil unidades de ropa interior falsificadas, tipo bóxer, durante seis operativos simultáneos realizados en el Distrito Nacional, en el marco de las acciones contra la violación a los derechos de propiedad intelectual.

La intervención fue ejecutada por el Departamento de Propiedad Intelectual e Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, coordinado por la fiscal María Miguelina Palma, junto a los fiscales Gabriela Gómez, Rafael Reyes y John Suncar, quienes encabezaron los seis allanamientos simultáneos en diferentes tiendas ubicadas en esta demarcación.

En estos operativos, el Ministerio Público trabajó en conjunto con agentes policiales adscritos al Departamento de Falsificación de la Policía Nacional y miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría General de la República, fortaleciendo así la respuesta interinstitucional frente a este tipo de delitos.

Estos trabajos se enmarcan en los esfuerzos del Ministerio Público para continuar fortaleciendo las acciones contra los delitos que atenten contra la propiedad intelectual, frente a prácticas que vulneran derechos comerciales, en perjuicio de la economía formal y la confianza de los consumidores.

Durante los operativos, las autoridades incautaron aproximadamente 30,000 unidades de ropa interior tipo bóxer que presuntamente ostentaban marcas falsificadas, las cuales eran comercializadas en perjuicio de los consumidores y de reconocidas empresas y en violación a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Las investigaciones preliminares indican que los establecimientos intervenidos se dedicaban a la distribución y venta de estas prendas, las cuales imitaban distintivos protegidos sin la debida autorización de sus titulares.