Últimas apariciones de Carlos Batista Matos "lo más bello" y "lo más caro" de la TV

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La televisión dominicana se encuentra de luto tras confirmarse este lunes el fallecimiento del reconocido comunicador Carlos Batista Matos, una figura icónica del entretenimiento nacional cuya trayectoria marcó generaciones.

En medio del dolor, han cobrado relevancia sus últimas apariciones públicas, recordadas hoy con profunda emoción por colegas y seguidores.

Tal es el caso de la felicitación al maestro Rafael Solano por su cumpleaños 95.

Así como sus ultimas entrevistas a Héctor Gómez y la comunicadora Brenda Sánchez.

Últimas apariciones de Carlos Batista Matos en la tv

Más sobre su vida

Falleció este lunes el destacado periodista Carlos Batista Matos en su apartamento del sector El Vergel del Distrito Nacional, donde residía.

La hija más pequeña del periodista, escritor y productor de televisión informó de su fallecimiento.

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista Matos construyó una trayectoria marcada por el compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.

Su vida profesional transitó por importantes espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito del espectáculo.

A la hora de su fallecimiento Batista Matos producía y conducía el programa Con Los Famosos, por Color Visión, canal 9.

Fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Asimismo, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional.

Como autor, dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible del país.

Su mirada, más allá de lo periodístico, integró una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales dominicanos.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, función desde la cual también proyectó la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Sus familiares expresaron que su partida deja un profundo vacío, no solo en el seno de su hogar, sino en toda la comunidad cultural y mediática del país.

“Carlos fue un hombre entregado a su pasión por contar historias, por dignificar el arte y por enaltecer nuestras raíces”, manifestaron en un comunicado.

La familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas y anunció que en las próximas horas estarán ofreciendo detalles sobre las honras fúnebres.