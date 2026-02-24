Hacen vibrar público de la cuarta salida del Carnaval Vegano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La música urbana de Don Miguelo y El Sujeto se sintió con mucha fuerza el domingo 22 de febrero en el cuarto concierto del mundialmente famoso Carnaval Vegano, en la gran tarima de la avenida Pedro A. Rivera, después del desfile de comparsas, carrozas y personajes de los diablos cojuelos.

Miles de jóvenes y adultos fueron contagiados con las canciones del Sujeto: “Bobo”, “Weje weje”, “Con cotorra no”, “Te iré a buscar” , “Mi mundo”, “Niña bella” y “Canción de amor”.

La multitud que llenó el área desde tempranas horas de la tarde, también disfrutó la presentación de Don Miguelo, quien se apoderó del público a ritmo de “Team fruit”, “Y que fue”, “Viene por ahí”, “Siete locas” y “Así fue”, entre otras.

El espectacular cierre del Carnaval Vegano 2026 está pautado para este viernes 27 de febrero, el cual llegará a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general del evento cultural y folklórico está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del carnaval cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.