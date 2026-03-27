Amor por el arenque

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Estamos en temporada de pescados y mariscos, debido a la Cuaresma, época en que el consumo de carnes es limitado algunos días de la semana- miércoles y viernes-, generalmente por los que profesan la religión católica.

Uno de los pescados poco consumido por los dominicanos en esta época es el arenque, pese a su sabor y versatilidad en la cocina, con el que se elaboran recetas en deliciosos guisos, ensaladas y locrio...

Si es usted un “arenque lover”, esta temporada déle riendas suelta a su imaginación preparando estas delicias que les sugerimos aquí en dos conocidas preparaciones.

¡Mmm! ¿Quién se resistiría a un guiso de arenque acompañado con unos guineítos verdes, con ñame, con el vívere que prefiera, pero es una delicia al paladar.

Aproveche el asueto de Semana Santa y comparta estas recetas con familiares y amigos.

¡Ah! Es importante que sepa que los precios de este producto oscila entre los RD$169 y RD$190 con hueso y, si prefiere el filete, RD$228 y RD$397, usted elige.

Propiedades del arenque

Al igual que los demás pescados contiene el beneficioso omega 3, vitaminas B12, selenio, hierro, vastas razones para consumir este exquisito alimento.

Recetas

Locrio de arenque

1/2 libra filete o entero de arenque

2 libras arroz

1/2 cebolla picada en cubos

1/2 morrón picado en cubos

1 tallo de cilantrico bien picado

4 dientes ajo

Un poquito de orégano

1 cubito caldo de pollo

1 sobre azafrán

2 cdas pasta de tomate

1 cdta pimienta

3 cdas agrio de naranja, limón o vinagre

Preparación. Lavar y desalar el arenque. Poner un caldero al fuego y añadir un poco de aceite. Cuando esté caliente añadir el ajo y la cebolla, y dejar sofreír a fuego medio por dos minutos. Luego, añadir el ají morrón picado y dejar cocinar por un poco más. Añadir la salsa de tomate, el azafrán, el cubito de pollo y el arenque, revolver bien y añadir 4 tazas de agua, seguido del cilantro picado, la pimienta y el agrio de naranja, dejar que el agua hierva y rectificando el sabor. Y, cuando el agua hierva añadir el arroz previamente lavado. Cuando el arroz haya absorbido toda el agua mover bien y tapar y dejar cocinar unos 20 minutos y listo. Este plato se puede acompañar con ensalada verde, aguacate, plátanos maduros fritos, e incluso con habichuelas

Arenque guisado

2 libras de arenque ahumado

1 cebolla roja pequeña en rodajas

2 pimientos morrones cortados en tiras

4 tomates bugalú o cherry cortados.

2 cucharadas de aceite

1 taza de salsa de tomate

Preparación. Remojar el arenque en suficiente agua por al menos media hora. Luego, retirarlo del agua de remojo y ponerlo en otra agua y hervirlo a fuego medio-bajo por 15 a 20 minutos. Retirar del agua y dejarlo enfriar. Luego, retirarle la piel y las espinas y reservar. Poner una sartén al fuego medio, echarle aceite y agregar la cebolla, los pimientos y los tomates y cocinar por unos cinco minutos. Agregar el arenque, ½ taza de agua y la salsa de tomate. Mezclar todo, y, si es necesario agregarle sal hacerlo al gusto. ¡Provecho!