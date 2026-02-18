Lo que la Antropología revela sobre quiénes somos como dominicanos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La antropología se ha convertido en una herramienta clave para comprender la identidad dominicana más allá de los relatos oficiales. El libro República Dominicana: Identidad y herencias etnoculturales indígenas revela que las raíces de nuestra cultura no se limitan al mestizaje colonial, sino que hunden sus bases en las comunidades originarias que habitaron la isla mucho antes de la llegada de los europeos.

Herencias indígenas en la vida cotidiana

Aunque durante siglos se habló de la desaparición de los taínos, la investigación demuestra que su legado sigue presente en múltiples aspectos:

• Lengua: palabras como hamaca, yuca o barbacoa forman parte del vocabulario cotidiano.

• Gastronomía: alimentos como el casabe y técnicas de cultivo heredadas aún se practican en zonas rurales.

• Espiritualidad y tradiciones: la relación con la naturaleza y los rituales comunitarios reflejan valores ancestrales que persisten en la cultura popular.

Una identidad híbrida

El estudio plantea que la identidad dominicana es el resultado de un tejido complejo de influencias indígenas, africanas y europeas. Esta mezcla se refleja en la música, la religiosidad popular y las costumbres familiares, configurando una identidad en constante construcción.

Más allá de la historia oficial

La antropología rescata memorias invisibilizadas y voces que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato nacional. Reconocer la herencia indígena no solo es un acto académico, sino también cultural y político: reafirma que ser dominicano implica reconocer la diversidad de raíces que nos conforman.

Un espejo para el presente

El libro subraya que las prácticas heredadas ,desde la agricultura hasta la organización comunitaria, son parte de la memoria colectiva que define quiénes somos hoy. La antropología, al revelar estas huellas, invita a repensar la identidad nacional como un proceso vivo, dinámico y plural.