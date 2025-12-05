Anuncian alianza para financiamiento preferencial a clientes de Brisas del Este, en La Vega

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega. Pragma Capital anunció un acuerdo estratégico con la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Iberoamericana (COOPIBERICA) con el propósito de ofrecer condiciones de financiamiento más competitivas y accesibles a los adquirientes del proyecto residencial Brisas del Este, ubicado en La Vega.

Gracias a esta alianza, los clientes podrán optar por un financiamiento de hasta el 80% del valor del solar, con una tasa preferencial de 10.75% fija durante el primer año, la más baja del mercado, disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este acuerdo permitirá que clientes que adquirieron su solar o que se encuentran en proceso de completar la la compra, puedan gestionar su financiamiento con COOPIBERICA para acceder a procesos más ágiles, organizados, transparentes y con atractiva tasa preferencial.

“El objetivo es acompañar a las familias con alternativas financieras que ofrezcan mayor tranquilidad, cuotas más manejables y un proceso claro, rápido y seguro”, destacó el ingeniero Julio Cabrera, presidente de Pragma.

De su lado, la vicepresidenta de COOPIBERICA, Dulce Jiménez, expresó que con este convenio reafirman su compromiso institucional de apoyar proyectos urbanísticos de alto potencial mediante soluciones crediticias confiables y adaptadas a las necesidades de cada adquiriente.

El ingeniero Cabrera también explicó que, tras un proceso interno de saneamiento de la cartera de Pragma Capital, varios solares pasaron al estatus de reventa, lo que abre una nueva ventana de oportunidad para clientes interesados en integrarse al proyecto Brisas del Este, una comunidad que se comercializó en su totalidad en la primera etapa y que ya fue entregada, lista para que los propietarios empiecen a construir.

“Estos solares disponibles también podrán optar por las facilidades de financiamiento ofrecidas por COOPIBERICA, siempre que el adquiriente disponga del 20% de inicial correspondiente”, detalló el ingeniero Cabrera.

Con esta alianza, Pragma Capital y COOPIBERICA fortalecen el compromiso de impulsar soluciones que faciliten el acceso a la propiedad, al tiempo que consolidan a Brisas del Este como uno de los desarrollos residenciales de mayor crecimiento en La Vega.