Comerse al Mundo: la cultura y gastronomía dominicana brillan en Barcelona

El Consulado General de la República Dominicana en Barcelona convirtió su Sala Polivalente Abigaíl Mejía en un espacio de memoria viva, aromas caribeños y reafirmación cultural durante la celebración de la segunda edición de Comerse al Mundo, un evento organizado en coordinación con el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La República Dominicana fue el país encargado de cerrar este ciclo académico y cultural con la conferencia titulada “Herencia Cocola: color, sabor y calor en cada esquina”, una propuesta alineada con los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores para el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con los pueblos del Caribe. El encuentro estuvo dirigido a estudiantes del Máster en Periodismo de Viajes, dirigido por el profesor Santiago Tejedor, con la presencia además de representantes del cuerpo consular acreditado en Barcelona, personal académico y destacadas figuras del turismo y la hostelería.

La velada inició con la participación de Antonio José Gómez Peña, cónsul general de la República Dominicana en Barcelona, quien inauguró el primer bloque temático con una intervención profunda y emotiva. Gómez Peña invitó a los presentes a mirar hacia una historia muchas veces silenciada, una historia que, según expresó: “transforma la forma en que entendemos quiénes somos”. Con voz firme, trazó el recorrido de la herencia cocola como un legado cultural, espiritual, comunitario, gastronómico y artístico que forma parte esencial de la identidad dominicana.

El cónsul general destacó el impacto de los migrantes provenientes de las Antillas británicas (Saint Kitts, Nevis, Antigua, Montserrat, Barbados y Tórtola) que llegaron a la República Dominicana entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, atraídos por la expansión de la industria azucarera. “No es solo una historia de trabajo y sacrificio, es una historia de cultura, resistencia y aporte”, subrayó.

Ese primer bloque contó con la participación del destacado historiador dominicano Rafael Enrique Jarvis Luis, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y descendiente cocolo, quien aportó una mirada académica y emocional a la vez. Jarvis ha dedicado años a documentar la vida doméstica cocola y los procesos de movilidad social de estas comunidades, abordando la historia desde los archivos, pero también desde la memoria familiar.

El segundo bloque llevó a los asistentes a un viaje sensorial a través de la gastronomía. El chef Reynol Osoria Mojica, oriundo de San Pedro de Macorís, distinguido como Mejor Cocinero de Aragón 2025 y propuesto como candidato al Premio al Emigrante Oscar de la Renta 2025, presentó una reinterpretación contemporánea de la cocina cocola. En formato de degustación, los asistentes pudieron descubrir sabores como el yaniqueque, el pan de coco, el domplín con bacalao y el conconete, llevados a una propuesta de alta cocina que combinó tradición y vanguardia.

La dimensión cultural y artística llegó con el tercer bloque, donde se dejó claro que la cultura es también una herramienta de diplomacia y proyección internacional. Las obras del artista multidisciplinar dominicano Kahsmir Jones, afincado en Barcelona, rindieron tributo a la mujer afrocaribeña, especialmente a la mujer campesina dominicana, llenando el espacio de fuerza visual y sensibilidad social.

El cierre estuvo marcado por la energía ancestral del folklorista Andrés Ángeles y su agrupación A Palo Limpio, la única en Europa dedicada a preservar los ritmos afrodescendientes dominicanos. Su representación del teatro bailado cocolo, los Guloyas, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, hizo historia al presentarse por primera vez en la sede consular dominicana en Barcelona.

La conducción del acto estuvo a cargo de la vicecónsul Marlene Guerrero como maestra de ceremonias y contó con el acompañamiento de Ambiorix Feliz, especialista en Relaciones Internacionales. La coordinación general del evento estuvo a cargo de Liana Yamell Zamora Richardson, responsable de la Sección de Asuntos Educativos del Consulado.

Con Comerse al Mundo, el Consulado General de la República Dominicana en Barcelona reafirma su apuesta por una diplomacia cultural y gastronómica que pone en valor la historia, la cocina y las raíces afrocaribeñas como pilares de la identidad nacional y poderosas herramientas de proyección internacional.