Anuncian Gala de Grandes Intérpretes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. R.D. La Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional informaron mediante un comunicado la reprogramación de la Gala de Grandes Intérpretes “Margarita Copello de Rodríguez”, que contará con la participación de la soprano Nadine Sierra, el tenor Xabier Anduaga y la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

Según la información ofrecida, el evento se realizará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 8:30 p. m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

La gala estaba pautada originalmente para el martes 21 de octubre de 2025, pero debió ser suspendida como consecuencia del paso de la tormenta tropical Melissa y las condiciones meteorológicas adversas registradas en el país.

Ambas instituciones indicaron que las boletas adquiridas para la fecha original serán válidas para la nueva función.

No obstante, quienes deseen solicitar el reembolso de sus entradas podrán hacerlo hasta el 17 de febrero de 2026.

Las personas que realizaron su compra a través de UepaTickets deberán escribir al correo reclamaciones@uepa.com.

Mientras tanto quienes adquirieron sus boletas en la boletería de la Fundación Sinfonía pueden comunicarse a boleteria@sinfonia.org.do.