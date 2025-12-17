Anuncian ganadores del concurso Fray Antón de Montesinos sobre civismo en las escuelas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD), anunció los ganadores del 12vo. concurso estudiantil de ensayo y derechos humanos Fray Antón de Montesinos 2025, esta vez desarrollado bajo el lema: Derechos y Responsabilidades, ¿cómo impulsar el civismo en la escuela?”, en un acto realizado en el auditorio de la institución.

La institución entregó tres primeros lugares que recayeron en estudiantes de igual número de centros educativos y 20 menciones de honor, bajo la supervisión de los escritores Avelino Stanley, presidente del jurado, y Domingo Guerrero.

El primer lugar le fue otorgado a la estudiante Aleya Caba del 5to de secundaria del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, por presentar un trabajo argumentado, apoyado en fuentes actuales sobre el tema. El segundo lugar recayó sobre el estudiante Myanthieva Jean Baptiste, del centro de estudios St. Patrick School, mientras que el tercer lugar lo recibió la estudiante Darlin Javier Miranda Guzmán, del Instituto Politécnico Loyola, San Cristóbal, del sexto de secundaria, quien presentó un trabajo de acuerdo a las bases del concurso y bien sustentado.

En el concurso participaron más de 25 centros educativos de todo el país, representando más de 150 trabajos entregados. A cada participante le fue otorgado un pergamino de reconocimiento por sus esfuerzos durante el proceso.

El Concurso Estudiantil de Ensayo y Derechos Humanos Fray Antón de Montesinos busca despertar en los estudiantes las habilidades para la escritura, además de fomentar la importancia del respeto a los derechos humanos.

Al evento asistieron, además, la presidenta de la Fundación Museo Memorial, Noris González Mirabal, así como representantes del Ministerio de Educación.