“Haciendo Merengue” reconoce a sus ganadores

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Tres sociedades de gestión colectiva, una institución estatal y otra privada se unieron por primera vez en el país para impulsar el merengue desde su raíz creativa, con el concurso “Haciendo Merengue”, que arrojó diez nuevas composiciones.

Los tres primeros lugares seleccionados por el jurado corresponden a Nelson William Mendoza (Nelson de la Olla), con el merengue “En un minuto” (Primer puesto), con premio en metálico de RD$150,000.

La segunda posición fue para Bardetradis Lorenzo y el tema “Yo quiero un varón”, ganador de RD$75,000 y el tercer lugar le fue concedido a Enrique Feliz, por la composición “Hasta los monos se caen de las ramas”, con un incentivo de RD$50,000.

Sgacedom, Sodaie y Egecam, junto a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), dieron a conocer las composiciones ganadoras la noche del jueves, durante una rueda de prensa celebrada en el Hotel Catalonia.

El certamen contó con un jurado de reconocida trayectoria en la industria, integrado por el productor radial y animador Domingo Bautista, el director de emisoras y radiodifusor Mon Lluberes y el músico Antonio M. Fuentes, graduado en el Conservatorio de Música de Cuba. Su participación garantizó un proceso de evaluación riguroso, equilibrado y acorde con los estándares musicales que demanda el género.

Al anunciar a los ganadores, el presidente de Sgacedom, compositor Valerio de León, aseguró que para el Consejo Directivo que le acompaña fue un gran honor trabajar el proyecto junto a Sodaie, Egecam, Adora y la ONDA.

El objetivo fundamental, dijo, fue estimular la creatividad de los compositores en tiempos de escasez de disqueras y de artistas que antes grababan las canciones de compositores dominicanos.

“Este premio demostró que Santo Domingo es una cantera de talentos, que a nivel de creatividad es inmenso. Con esta motivación, sé que muchos se pondrán las pilas. Este proyecto se une a otros que ya lanzamos, como Reperdom y el próximo que celebraremos en Santiago buscando 10 merengues típicos”, reveló De León.

De su lado, Pochy Familia, miembro de Sodaie, reveló que el próximo paso será seleccionar 10 arreglistas e igual cantidad de merengueros, para que incluyan los temas ganadores en sus repertorios, con lo que el proyecto dará inicio a una fase de producción que permitirá llevar estas nuevas obras al público.

RESTANTES SIETE GANADORES

En 4to lugar: “Por qué decir adiós”, de Daniel Vásquez; 5to lugar: “El día más feliz”, de Freddy Reyes; 6to lugar: “Es pa’ bailar”, de Miguel de Jesús Hernández; 7mo lugar: “El merengue”, de Isidro Carrasco; 8vo lugar: “Déjame vivir mi vida”, de Marcos Carreras; 9no lugar: “Desde que no estás”, de Robert Leónidas Ortiz y 10mo lugar: “Mi preferida”, de Daniel Arias.