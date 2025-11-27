Cómo aprovechar el Viernes Negro usando puntos de aerolíneas

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre han traído consigo una nueva tendencia en el sector de los viajes: el Travel Deal Tuesday.

Esta jornada, que se sitúa justo después del Black Friday y el Cyber Monday, se ha consolidado como una oportunidad para encontrar billetes de avión, reservas de hotel y excursiones a precios considerablemente reducidos.

Según ha explicado Juan Pedro Chuet-Missé en National Geographic, esta moda, originada en Estados Unidos en 2017, ha ido ganando terreno y actualmente las compañías españolas también se han sumado a la iniciativa.

El Travel Deal Tuesday surge como respuesta a la necesidad de las aerolíneas de llenar plazas en rutas con menor demanda y de incentivar las reservas anticipadas para la temporada baja.

De este modo, las aerolíneas estadounidenses aprovechan el impulso de las compras generado por el Black Friday y el Cyber Monday para ajustar sus tarifas y asegurar la ocupación de sus aviones.

Esta estrategia ha sido adoptada también por sectores como la hostelería y el ocio. De hecho, la consultora Mckinsey & Company ha señalado que las búsquedas relacionadas con el Travel Tuesday han experimentado un incremento del 500%. Así que los precios bajarán exponencialmente y si quieres viajar el día perfecto para gestionarlo es el 2 de diciembre.

Consejos para aprovechar las ofertas



A la hora de beneficiarse de las promociones del Travel Deal Tuesday, es fundamental definir el presupuesto y las fechas disponibles para viajar.

La flexibilidad es clave, ya que los mejores precios suelen encontrarse para vuelos en martes o miércoles, días tradicionalmente menos demandados que los fines de semana.

Además, conviene comparar precios entre diferentes plataformas y los portales de las propias aerolíneas y hoteles, así como configurar alertas en Google Vuelos y otras webs de reservas para recibir notificaciones sobre las mejores ofertas.

Otro aspecto relevante es revisar detenidamente las condiciones de las promociones: fechas de viaje permitidas, política de equipaje, selección de asiento y condiciones de cancelación y reembolso.

Aunque puede resultar tentador reservar la primera oferta atractiva, es importante no demorarse demasiado, ya que las promociones más ventajosas suelen agotarse con rapidez.

El Travel Deal Tuesday se ha consolidado como una cita destacada para quienes buscan viajar a precios reducidos, y su impacto en el mercado español y europeo continúa creciendo.