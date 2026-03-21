Ara Starck: Buena pintura, suelta, sustanciosa, silenciosa

Publicado por MARIANNE DE TOLENTINO Creado: Actualizado:

Marzo es el mes de la francofonía, que se celebra particularmente en las instituciones que simbolizan Francia, enseñan el idioma francés, dan vigencia a la cultura francesa. Por lo tanto, la Alianza Francesa está privilegiada como francófona, su galería de arte aprovecha la fecha y sus relaciones para exponer a una artista representativa.

Ara Starck, en su joven madurez, es una creadora visual contemporánea polifacética y muy difundida en el exterior. Si, en Santo Domingo, presenta obras pictóricas de pequeño y mediano formato, esta elección concuerda con las características del local, sobre todo la superficie y la disponibilidad de paredes.

Pues, en otros contextos y lugares – París, New York, Venecia- no solamente expone tamaños distintos, le han encomendado mural, vitral, alfombra, que forman parte de la decoración permanente. Probablemente, por primera vez expone aquí una artista parisina, tan internacional y que no ha llegado a la mitad de su carrera.

La exposición, Ara Starck expone pintura

No tenemos que expresar nuestra satisfacción, siendo, con el dibujo, la categoría artística fundamental, y la que más nos agrada.

Luego, es la mejor apreciada en República Dominicana. Stéphanie de Santis, autora de un emotivo texto para el catálogo, lo concluye con las palabras siguientes: “Entre abstracción y figuración, las obras dibujan paisajes interiores, arquitecturas fantaseadas y coreografías exaltadas, invitando al espectador a un recorrido interior, donde la mirada se deja guiar por los ritmos, las tensiones y las respiraciones de la pintura”. No solemos citar textos, y sobre todo casi empezando el nuestro, pero cuando recorrimos la exposición y la miramos con mucha atención e interés, nos pareció que estábamos viendo “paisajes interiores”.

Es más, pensamos que sería el título de nuestra crítica. A los pocos días, leyendo el catálogo que nos mandó Nicolás Brehme, gestor de la muestra, decidimos que no podíamos repetir el término de la presentación. Ahora bien, sin duda alguna, Ara Starck plasma su mundo interior, en cada una de las obras, cuyo conjunto ha llamado “Ombría’.

“Ombría”, blanco y negro

Lo que primero nos sorprendió fue el nombre de la exposición, original y no traducido. “Ombría” es una palabra castellana y castiza, pero cercana a lo poético. De inmediato, y más para un franco hablante, se refiere a la sombra, precisamente la parte sombreada de un terreno, o la parte montañosa donde hay muy poca luz.

Entendemos que Ara sugirió esa vertiente, aunque las obras en blanco y negro -las más impactantes- priorizan el contraste entre sombra y luz, con un fondo negro y un diseño iluminado e irradiante. Henri Matisse consideró el negro como un “color de luz” o sea parte de la eficacidad cromática. Así sucede con el dúo blanco y negro de Ara Starck. Las formas, consistentes, generosas, complejas, se proyectan hacia adelante.

La factura impecable destaca la tersura y untuosidad del óleo sobre lienzo. Estas estructuras, meandros, recovecos, rectas, se suceden y se acercan a la volumetría. No los percibimos abstractos, ni surrealistas tampoco, sino orgánicos, edificando construcciones desconocida... y por lo tanto interiores. Ello hace que consideremos esta pintura, “silenciosa”.

En blanco y negro también, otra serie, “Silencio vivo”, más angulosa y lineal, adopta el mismo soporte y técnica ejemplar, pero se aproxima al dibujo, dominando el blanco y menos impresionante.

Seducción del Color

Las pinturas, que, como siempre se espera, adoptan el color, son una minoría bienvenida entre las obras de Ara Starck, en tamaños medianos, salvo una que es la sobresaliente, como si fuera un estandarte para la muestra. Formalmente, su composición es más simple, pero de nuevo las situaremos cerca del dibujo, por sus colores y tonos, que podrían corresponder al pastel, subcategoría del dibujo. Nos seducen por sus armonías y por la calidad de ejecución. Ahora bien, es la gran tela -titulada “Coulisses” (Bastidores), que nos atrae particularmente, con el fondo negro, la economía de gamas, el rojo bermellón casi llameante. Logra que quisiéramos disfrutar unas pinturas, desplegadas en dimensiones mayores, y por supuesto descubrir el mural y el vitral.

En síntesis, Ombría es una exposición de sobrada seriedad y la prueba es que quisiéramos ver obras más ambiciosas de Ara Starck. La Galería de Arte de la Alianza Francesa tiene sus encantos y sus requisitos.

Coda

“Ojalá el mes de la Francofonía en 2027 nos brinde la visita y la exposición de otro artista importante de Francia. Este año, hemos tenido la suerte de recibir la exposición de la pintora parisina Ara Starck en la Alianza Francesa de Santo Domingo, y de hospedar la retrospectiva del maestro Ernest Breleur, oriundo de Martinica, departamento francés de ultramar, en el Museo de Arte Moderno”.