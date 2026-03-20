¿Somos felices? Así ha cambiado RD en el ranking mundial de felicidad

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Informe Mundial de la Felicidad 2025, elaborado bajo la égida de la ONU, reveló que la República Dominicana descendió siete posiciones en la clasificación global, pasando del puesto 69 en 2024 al 76 en 2025.

El estudio, que se basa en una media de tres años de evaluaciones personales sobre satisfacción con la vida y en indicadores como el PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y corrupción, refleja un retroceso en la percepción de bienestar de los dominicanos.

Los países más felices

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• Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo por octavo año consecutivo.

• Le siguen Dinamarca, Islandia y Suecia, consolidando el liderazgo de los países nórdicos en el top 10.

Naestved (Denmark), 06/11/2020.- Live minks wait for their turn to be collected and processed to fur, at the mink fur farm which consists of 3000 mother minks and their cubs on their farm near Naestved, Denmark, 06 November 20

• Costa Rica y México lograron ingresar por primera vez al grupo de los diez más felices, ocupando el sexto y décimo lugar respectivamente, un hecho histórico para Latinoamérica.

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Estados Unidos en caída

El informe también destaca que Estados Unidos registró su peor clasificación desde 2012, cayendo al puesto 24. Entre las causas señaladas figuran el aumento de las llamadas “muertes por desesperación” (suicidios y decesos por consumo excesivo de sustancias) y el incremento de personas que comen solas.

Los menos felices

En el extremo opuesto, Afganistán se mantiene como el país menos feliz del mundo, afectado por la crisis humanitaria tras el regreso de los talibanes al poder en 2020.

Claves del bienestar

Los autores del informe subrayan que la felicidad no depende únicamente de factores económicos, sino también de la confianza en la comunidad y la generosidad. Actos de bondad y solidaridad pueden ser más determinantes para el bienestar que los ingresos.