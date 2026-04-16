Arañas venenosas: de cuáles debes cuidarte tras el caso de una popular cantante

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Luego de que la cantante estadounidense Taylor Momsen fuera hospitalizada tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa, surge la pregunta: ¿cuáles son las más peligrosas del mundo?

De acuerdo con el portal especializado en fauna ExpertoAnimal, existen varias especies cuya picadura puede representar un riesgo significativo para los humanos.

Araña embudo

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La araña tela de embudo, también conocida como araña de Sídney, es considerada una de las más peligrosas. Según el portal, habita en Australia y su veneno puede resultar letal para una persona adulta. Además, tiene hábitos sinantrópicos, lo que significa que puede vivir en entornos habitados por humanos.

Araña del banano

Araña bananeraFuente externa

En cuanto a la araña del banano, el mismo portal indica que, aunque la tela de embudo destaca por su peligrosidad, muchos expertos consideran que esta especie es la más venenosa del mundo. Su picadura puede provocar efectos graves en poco tiempo, por lo que ambas son catalogadas como altamente riesgosas.

Viuda negra

Araña viuda negraFotografía de Shenrich91 CC BY-SA 3.0

Sobre la viuda negra, ExpertoAnimal detalla que su picadura puede causar dolores musculares y abdominales intensos, así como hipertensión. Aunque rara vez es mortal, puede representar un peligro en personas con condiciones de salud vulnerables.

Araña lobo

Araña loboFuente externa

En el caso de la araña lobo, el portal explica que suele atacar solo si se siente amenazada. Entre los síntomas más comunes de su mordedura se encuentran hinchazón, picazón, náuseas y dolor, y en la mayoría de los casos no es mortal para los seres humanos.