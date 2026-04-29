Arianny Aquino convierte su “Cuando Él me toca Tour” en una experiencia que desbordó fe y conexión real
La joven exponente del merengue cristiano presentó “Cuando Él me toca Tour” ante un público que respondió con una entrega total, en una velada donde la música dejó de ser protagonista.
La noche no se vivió como un concierto más. Fue un encuentro. Un punto de quiebre para muchos de los presentes. Y, al mismo tiempo, el arranque de una etapa que marca un nuevo nivel en la propuesta artística y ministerial de Arianny Aquino.
La joven exponente del merengue cristiano presentó “Cuando Él me toca Tour” ante un público que respondió con una entrega total, en una velada donde la música dejó de ser protagonista única para dar paso a algo más profundo: una experiencia espiritual compartida.
Desde el inicio, el ambiente se cargó de una sensibilidad poco común en escenarios tradicionales. No hubo distancia entre artista y audiencia. Cada interpretación se convirtió en un puente directo hacia un mensaje que, lejos de lo doctrinal, se sintió cercano, actual y necesario.
Uno de los momentos más significativos fue la interpretación de “Cuando Él me toca”, el tema que transformó la carrera de Aquino tras viralizarse en 2023. Esta vez, la canción tomó una nueva dimensión al ser interpretada junto a sus compositores, el pastor Harry Maldonado y su hijo Harry Samuel Maldonado, quienes se unieron a la artista en escena, reforzando el peso emocional del momento.
La noche también sirvió como plataforma para el crecimiento artístico de la cantante. Durante el evento se realizaron grabaciones en vivo de nuevos temas, entre ellos “Es el mismo Dios” y “Caballero”, este último de su autoría, evidenciando una evolución en su sonido y narrativa musical.
Arianny Aquino, quien inició su camino en la música desde la infancia dentro de la iglesia, ha logrado conectar con una generación que busca vivir su fe sin filtros ni formalismos. Su mensaje claro, directo y sin artificios plantea una idea contundente: el evangelio no es religión, es poder de Dios.
En un entorno donde el entretenimiento suele priorizar lo inmediato, propuestas como esta apuestan por dejar huella. No solo en lo musical, sino en lo emocional y espiritual.
Con “Cuando Él me toca Tour”, Aquino no solo presenta una serie de conciertos; construye un espacio donde la fe se expresa en un lenguaje contemporáneo, cercano y profundamente humano.