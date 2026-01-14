El arte de Desirée en la montaña

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

La diseñadora, artista y gestora cultural Desirée Cepeda, cuyo arte y estilo étnico caribeño exalta siempre en cada una de sus piezas y ambientación de espacios, una vez más se reinventa, ahora con un lugar mágico enclavado en las montañas sureñas, donde el visitante puede disfrutar del bienestar que ofrece el contacto con la naturaleza.

Cuenta la diseñadora en exclusiva a Vivir, que luego de unos años sabáticos involuntarios, debido a la pandemia de la Covid-19, ha cumplido un sueño que veía irrealizable.

“Ese sueño hoy es una realidad: trabajar en mi casa de la montaña, donde he instalado formalmente mi taller de arte, una tienda de artesanía y reactivado, por alguna forma de decirlo, el Fogón de la Luna”.

Y es que al hacer visitas más frecuentes al lugar y ver las facilidades y el bienestar que le proporcionaba trabajar en las alturas de Cambita, justamente en La Colonia, decidió reorganizar el lugar, antes usado solo como casa de veraneo, para ofrecer experiencias con talleres de arte, floral, diseños, paisajismo, feng shui, yoga, encuentros culturales y exposiciones.

Pero este idílico espacio está también disponible para celebraciones y eventos tanto familiares como corporativos, e igualmente secciones de fotos y filmación de películas. Pues entre pinares, árboles ornamentales, flores silvestres y a ratos neblina, Villa Margarita atrae y encanta con su policromía a los usuarios de la propuesta de Desirée.

Fogón de la Luna

Aquí se puede disfrutar o celebrar actividades temáticas mediante reserva, cocinando o saboreando recetas con ingredientes ancestrales, tales como: pastel en hoja, pan de batata, dulce de guayaba, berenjena a la leña, dulce de coco, de batata, tizanas autóctonas y tragos ancestrales, como el guavaberry.

Pero esta experiencia no solo es degustación, incluye cómo se elaboran y datos antropológicos sobre valor de estos alimentos como patrimonio intangible.

También se pueden adquirir los artículos que la gestora cultural realiza con tanto acierto, como son collares, gallos y gallinas de madera pintados a mano, crucifijos, las conservas del Fogón y moda artesanal, que incluye ropa y accesorios bajo su marca Diversa ...A tan solo 45 minutos de de la ciudad y a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, esta agradable experiencia es imperdible.