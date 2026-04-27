Autismo en la era digital

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta principalmente la comunicación, la interacción social y la presencia de conductas repetitivas o intereses restringidos.

A nivel mundial, se estima que aproximadamente 1 de cada 100 niños presenta esta condición (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022), lo que la convierte en un tema de alta relevancia en salud pública y educación.

El diagnóstico temprano es clave

Lic. Aimée Paola Castillo Del Rosario Neuropsicóloga Infantojuvenil .Experta en Trastorno del Espectro Autista Área: Psicología.

Detectar señales en los primeros años de vida permite iniciar intervenciones oportunas que favorecen el desarrollo del lenguaje, las habilidades sociales y la autonomía. Sin embargo, el impacto del TEA no se limita al niño: también transforma la dinámica familiar, generando retos emocionales, educativos y económicos (Reyes & Caicedo Rojas, 2023).

Hoy se habla más del autismo no solo por un posible aumento en su detección, sino por una mayor conciencia social, avances científicos y mejoras en los criterios diagnósticos. Esto ha permitido comprender mejor la diversidad dentro del espectro y promover una visión más inclusiva.

En este contexto, la tecnología y la inteligencia artificial (IA) han emergido como herramientas prometedoras. Su capacidad para analizar datos, personalizar experiencias y adaptarse a las necesidades individuales abre nuevas posibilidades en evaluación, intervención y educación (UNESCO, 2021).

La integración de estas tecnologías no sustituye el rol del profesional ni el vínculo humano, pero sí potencia el alcance de las intervenciones. En países como República Dominicana, aunque aún hay limitaciones en estadísticas actualizadas, la necesidad de recursos innovadores es evidente.

Así, el TEA deja de abordarse únicamente desde el déficit, para comenzar a entenderse también desde las oportunidades que ofrece un entorno más inclusivo, apoyado por avances tecnológicos que buscan mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias.

Herramientas para la inclusión y el aprendizaje

La inteligencia artificial está transformando la manera en que se interviene el autismo, especialmente en el ámbito educativo y terapéutico. Hoy existen plataformas adaptativas capaces de ajustar contenidos según el ritmo y estilo de aprendizaje de cada niño, favoreciendo la comprensión y reduciendo la frustración (Pino & Guerrero, 2021).

Uno de los avances más relevantes es el uso de sistemas con reconocimiento emocional. Estas herramientas analizan expresiones faciales, tono de voz o respuestas conductuales para enseñar a identificar y expresar emociones, una de las principales dificultades en el TEA.

Estudios recientes muestran que interfaces tangibles y gamificadas con IA pueden mejorar significativamente estas habilidades socioemocionales en niños con autismo (Carreño-León et al., 2025).

Asimismo, la tecnología permite el seguimiento continuo del progreso. Aplicaciones y softwares registran avances, detectan patrones y sugieren ajustes en tiempo real, lo que facilita el trabajo de terapeutas y docentes. Esto representa un cambio importante frente a métodos tradicionales más rígidos (Mahajan & Singh, 2020).

En el entorno escolar, la IA apoya la educación inclusiva mediante recursos visuales, actividades interactivas y herramientas que favorecen la participación de todos los estudiantes (Reyes & Caicedo Rojas, 2023). También ofrece apoyo a las familias, brindando guías, ejercicios y orientación accesible desde el hogar. Sin embargo, es fundamental mantener una visión equilibrada. La tecnología no reemplaza la intervención humana ni el criterio clínico. Su verdadero valor radica en complementar el trabajo profesional, ampliar el acceso y personalizar la experiencia del niño.

En definitiva, la IA no es una solución mágica, pero sí una aliada poderosa cuando se utiliza de forma ética, responsable.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el autismo?

Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta (OMS, 2022).

¿Se puede detectar desde temprano?

Sí. Existen señales desde los primeros años de vida que permiten una detección precoz.

¿La tecnología ayuda realmente?

Sí, especialmente en aprendizaje personalizado, desarrollo emocional y seguimiento del progreso (Pino & Guerrero, 2021).

¿La inteligencia artificial reemplaza al terapeuta?

No. Es una herramienta complementaria que apoya, pero no sustituye la intervención profesional.

¿Qué pueden hacer los padres en casa?

Estimular la comunicación, mantener rutinas, usar herramientas digitales adecuadas y buscar orientación profesional.

¿El autismo tiene cura?

No es una enfermedad, sino una condición.

Glosario médico

TEA:

Trastorno del Espectro Autista

Inteligencia artificial:

Sistemas que simulan procesos cognitivos humanos.

Neurodesarrollo:

Desarrollo del sistema nervioso.

Inclusión educativa:

Educación accesible para todos.

Interacción social:

Capacidad de relacionarse con otros.