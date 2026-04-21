Niños autistas tienen su espacio en el deporte de República Dominicana

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

En diferentes lugares del mundo, se están celebrando actividades deportivas con niños con las condiciones de autismo y las entidades dominicanas se han mantenido activas para darle recreación a los atletas especiales, en diferentes disciplinas deportivas.

Los atletas que forman parte de la entidad Olimpiadas Especiales siempre reciben el apoyo de la gerencia del Sebelén Bowling Center, donde participan en los diferentes torneos por invitación del inmortal del Deporte Rolando Sebelén. Además participan en atletismo, natación, danza y otros deportes que no pueden practicar por la remodelación de las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En cada evento crece el entusiasmo de los atletas especiales, pues en la mayoría de los casos, son invitados a los torneos nacionales e internacionales, donde disfrutan junto a sus familiares que le brindan apoyo. Los atletas dominicanos han puesto en alto en torneos internacionales en boliche, el centro que siempre está presto para los entrenamientos a invitación de los ejecutivos del SBC.

También se han celebrado diferentes encuentros de reconocimientos y resaltando la importancia de las personas mayores y niños con autismo.

Los atletas especiales disfrutaron y mostraron sus habilidades deportivas al participar en el torneo de boliche en la celebración del aniversario del Sebelén Bowling Center, el escenario deportivo que es su hogar en el deporte por el apoyo que le brindan los ejecutivos.

Es una tradición que en cada evento que se celebran en el SBC, los atletas con discapacidad tienen su lugar especial y las atenciones que se merecen .

Los jóvenes reciben el apoyo de su familia.