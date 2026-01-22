Autoridades de SPM dan a conocer las actividades a desarrollar durante el Trimestre Patrio

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Dirección Regional 05 de Educación, la Gobernación Provincial y la Alcaldía Municipal, anunciaron las actividades a desarrollar desde enero hasta marzo del presente año, con motivo de la celebración del Trimestre Patrio.

Las actividades iniciaron este jueves 22 de enero con el izamiento de Bandera en la Regional 05 de Educación, en la explanada frontal del edificio de Oficinas Gubernamentales a las 7:30 de la mañana, el lunes 26 desfiles de autoridades en el acto de conmemoración del 213 aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte a efectuarse en el Parque Duarte a las 10:00 de la mañana, con la presencia del ministro Luis Miguel De Camps y, el viernes 30 izamiento de Bandera en la Alcaldía Municipal a las 7:30 de la mañana.

En febrero las actividades inician el viernes 20 con el izamiento de Bandera en la Gobernación Provincial a las 7:30 de la mañana, el miércoles 25 eucaristía en la Catedral San Pedro Apóstol a la 9:00 de la mañana y posteriormente el acto de conmemoración del 210 aniversario del natalicio Matías Ramón Mella, en la Plazoleta Padres de la Patria.

El viernes 27 a las 8:00 de la mañana, eucaristía en la Catedral San Pedro Apóstol y luego a las 9:00 el acto protocolar de la celebración del 182 aniversario de la Independencia Nacional en la Plazoleta Padres de la Patria, donde las diferentes instituciones depositarán ofrendas florales ante los bustos de los Padres de la Patria y posteriormente a las 10:00 am, el desfiles de los centros educativos públicos y privados en la avenida Francisco Domínguez Charro.

Mientras que en marzo, el lunes 9 a las 9:00 de la mañana eucaristía en la Catedral San Pedro Apóstol y a las 10:00 de la mañana, el acto de conmemoración del 209 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, en la Plazoleta de los Padres de la Patria, donde se depositarán ofrendas florales, el miércoles 18 a las 7:30 de la mañana, izamiento de Bandera en la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional, y para concluir la celebración del Trimestre Patrio, el jueves 26 de marzo se hará el izamiento de Bandera en el local de la Digesett a 7:30 de la mañana.

El director de la Regional 05 de Educación licenciado Franklin Villanueva, luego de dar los detalles de estas actividades, resaltó la importancia de las mismas para que la población mantenga siempre viva esta gran labor que llevaron a cabo los Padres de la Patria, mientras que la gobernadora provincial Yovanis Baltazar, dijo que desde la Gobernación están llevando a cabo un programa de visitas a centros educativos con charlas a los estudiantes orientándolos y enseñándole la importancia de conocer sobre nuestra Patria, y llamó a las familias a involucrarse y ser parte de cada una de las actividades que se desarrollarán con la participación de sus hijos y así asegurar el futuro de nuestra Patria.

En la actividad estuvo presente Brayan Mallía, en representación de la Alcaldía, Aurora Rosado, directora del Distrito Educativo 01, Adela Ramírez, del área de cultura de la Regional 05 de Educación, Paubla Benítez, encargada de Formación Humana y Religiosa, entre otras autoridades.