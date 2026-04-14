La Belleza para esta Primavera

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Para este 2026, la primavera se perfila como un manifiesto de belleza que celebra lo auténtico. Este año el universo ‘beauty’ gira hacia una estética más natural: texturas reales, acabados luminosos y una creatividad que conecta con el bienestar emocional.

En cabello, la consigna es clara: dejar ser. Las melenas recuperan su textura natural y se alejan de los estilismos rígidos para abrazar ondas suaves, rizos definidos.

El maquillaje, por su parte, encuentra el equilibrio entre lo etéreo y lo futurista. El efecto ‘glow’ evoluciona hacia una luminosidad más moderada y sofisticada, donde la piel se ve dorada. Los acabados metálicos y nacarados irrumpen con sutileza en sombras y delineados, aportando dimensión sin perder frescura. Tendencias como los labios borrosos, el rubor de acuarela o el microlineador dibujan un rostro delicado, casi pictórico, mientras el ‘eyeliner’ en tonos chocolate y los ahumados arcoíris añaden un giro contemporáneo y expresivo. Las cejas laminadas continúan su reinado, adaptándose de forma personalizada para enmarcar el rostro con naturalidad pulida.

Esta primavera 2026, las uñas se convierten en el centro de la creatividad con una amplia gama de colores y acabados, desde tonos suaves y elegantes hasta opciones más atrevidas. Más que seguir tendencias, la temporada invita a experimentar y expresar una belleza auténtica y personal.

Las manicuras de moda son aquellas en colores como rosa gloss, marrón capuccino, plateado metalizado, blanco vainilla, burdeos, azul algodón de azúcar y tonos tierra.