BFA Consultores celebra 20 años de trayectoria con recepción en sus instalaciones

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BFA Consultores celebró su 20 aniversario con una recepción realizada en sus instalaciones en el sector Altos de Las Praderas, Distrito Nacional, donde reunió a clientes, aliados y relacionados.

El encuentro sirvió como escenario para resaltar la importancia de una gestión financiera organizada y el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, especialmente en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante la actividad, los ejecutivos Yeudy Yedra y Emil Báez compartieron con los asistentes, destacando el compromiso de la firma con un servicio cercano y personalizado, bajo el concepto de “finanzas con rostro humano”, a través de asesorías en impuestos, contabilidad y auditoría.

En ese contexto, la firma reafirmó su trayectoria de dos décadas acompañando a empresas en el manejo de sus compromisos fiscales, con un enfoque basado en la calidad, la agilidad y la integración de herramientas tecnológicas que permiten una atención continua.

Desde su fundación en 2006, y bajo la dirección de su socio Emil Báez, BFA Consultores ha promovido valores como el compromiso, la confidencialidad y la atención al detalle, orientados a generar confianza y relaciones duraderas con sus clientes.

Asimismo, sus procesos se rigen por estándares internacionales como las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con el objetivo de garantizar prácticas alineadas a los más altos niveles de la profesión.

La actividad concluyó en un ambiente de intercambio y cercanía entre los asistentes.