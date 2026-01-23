Biografía corta de Juan Pablo Duarte para estudiantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Juan Pablo Duarte fue uno de los Padres de la Patria y el principal fundador de la República Dominicana. Gracias a sus ideas y acciones, el país logró convertirse en una nación libre, independiente y soberana, basada en valores como la justicia, la democracia y la dignidad humana.

Duarte nació el 26 de enero de 1813 en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Fue hijo de Juan José Duarte Rodríguez, comerciante español, y Manuela Díez Jiménez.

Cuando tenía 15 años, en 1828, fue enviado a Europa para continuar sus estudios, ya que la Universidad de Santo Domingo había cerrado durante la ocupación haitiana. Vivió en países como Inglaterra, Francia y España, donde conoció ideas liberales y nacionalistas que defendían la libertad de los pueblos. Estas ideas influyeron profundamente en su pensamiento.

Al regresar al país en 1831, Duarte tenía un objetivo claro: luchar por la independencia del pueblo dominicano y crear una nación libre.

La Trinitaria

El 16 de julio de 1838, Duarte fundó La Trinitaria, una sociedad secreta cuyo propósito era organizar la lucha independentista. Entre sus primeros miembros estuvieron Juan Isidro Pérez, Félix María Ruiz y José María Serra. Más adelante se unieron Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quienes fueron claves en la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844.

La Trinitaria enseñó a sus miembros valores como el amor a la patria, el sacrificio y el compromiso ciudadano.

Sus últimos años

Juan Pablo Duarte pasó gran parte de su vida en el exilio, debido a persecuciones políticas. Aunque regresó brevemente en 1864, durante la Guerra de la Restauración, murió lejos de su país. Sin embargo, su legado vive en la historia y en los ideales que dieron origen a la República Dominicana.