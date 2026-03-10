A 10 años del asesinato de Mateo Aquino Febrillet: El crimen que conmocionó a República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este mes se cumplen diez años del asesinato de Mateo Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y figura reconocida en el ámbito académico y político del país. Su muerte, ocurrida el 11 de marzo de 2016, marcó profundamente a la sociedad dominicana y abrió un debate nacional sobre la violencia política.

Aquino Febrillet, quien también se desempeñaba como candidato a senador por San Cristóbal en ese momento, perdió la vida tras un incidente violento que involucró a dirigentes políticos locales.

El hecho generó una ola de indignación y dolor en distintos sectores, desde la comunidad universitaria hasta la clase política, que lo recordaba como un académico comprometido con la educación superior y con la formación de nuevas generaciones.

Mateo Aquino Febrillet, exrector de la UASD.

El proceso judicial que siguió al crimen se convirtió en uno de los más mediáticos de la década, con audiencias que captaron la atención nacional y que culminaron en condenas contra los responsables.

Diez años después, el legado de Aquino Febrillet sigue presente en la memoria colectiva.