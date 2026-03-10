"Álex Bronx", preso en La Victoria y señalado por asalto a joyería Popi Oro, tenía 28 celulares

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional allanó la celda en el penal de La Victoria donde está cumpliendo 30 años de prisión por un homicidio el joven que es señalado como autor intelectual del asalto a la joyería Popi Oro, ubicada en Cristo Rey.

EL privado de libertad es Juan Alexander Gálvez Marte, mejor conocido como "Álex Bronx", a quien se le ocuparon 28 celulares de diferentes marcas y modelos durante una acción como parte de las investigaciones sobre el hecho, por el cual también se han detenido a dos personas y otras tres personas están prófugas.

"Alex Bronx" encabeza el grupo de asaltantes, dice la Policía.

También fue detenido Hensy Yoel Reynoso Abreu (Hensy), lugarteniente de “Alex Bronx”, quien se encargó de vender una prenda y posteriormente comprar el vehículo utilizado para la comisión del asalto, en compañía de otros integrantes de la banda.

De igual forma, fueron identificados varios de los participantes en la ejecución del asalto, uno de los cuales falleció posteriormente en medio de un conflicto social registrado la madrugada del día siguiente al robo en un centro de diversión de Nisibón, en la provincia La Altagracia. Se trata de Sebastián Ortiz Maldonado (Gilbert). Este incidente también falleció Wendrick Villegas Santana, propietario del centro de diversión donde ocurrió el incidente que dejó otras dos personas heridas.

Bajo estricta coordinación del Ministerio Público continúan activas las labores de búsqueda y localización de los demás involucrados.

Se trata de Wilmer Rafael Solano García (a) “El Mello Sangriento”; Wilner Rafael Solano García (a) “El Mello Loco”; Deiby (a) “Deiby el Sicario”; Lenin; “El Mocho”; “El Grande” y/o “El Cojo”, así como también Justin Guerrero (a) El Boricua.

En el marco del proceso investigativo, los equipos actuantes han colectado múltiples evidencias materiales y documentales, incluyendo la jeepeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926, utilizada para la huida y posteriormente encontrada impactada contra un árbol en la avenida Paseo de los Reyes Católicos. También se ocupó la jeepeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926.

Asimismo, fueron colectadas 10 cadenas color amarillo, una radio de comunicación, siete exhibidores plásticos, tres máscaras con características de persona envejeciente, dos pasamontañas, una peluca de mujer color rubio, herramientas utilizadas para violentar el establecimiento, un cargador para pistola Glock calibre .40 con cápsulas, además de casquillos y otros elementos que forman parte de los análisis técnicos y periciales desarrollados por los organismos correspondientes.

La Policía Nacional exhorta a los prófugos a que se entreguen por la vía que entiendan idónea, para que respondan por el hecho que se les imputa.