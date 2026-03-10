Luis Abinader resalta informe SIP coloca República Dominicana en primer lugar en libertad de prensa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó que recibe con mucho orgullo la distinción de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que coloca a la República Dominicana en primer lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, de acuerdo al informe divulgado por esa prestigiosa institución internacional y lo asume como un mayor compromiso con el fortalecimiento institucional y la democracia de nuestro país.

Al mismo tiempo el presidente dominicano resaltó que ese reconocimiento de la SIP es también un logro importante y un reconocimiento no solo al gobierno sino también al pueblo dominicano.

El jefe del Estado se refiere al informe que destaca que República Dominicana logró un índice de 82,17 puntos sobre 100, siendo el único país que se ubicó en la franja “Con Libertad de Prensa”, en el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que analiza las condiciones del ejercicio del periodismo en las Américas.

En una declaración emitida a través de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental -DIECOM- el gobernante dominicano dijo que esa distinción lo compromete aún más a continuar profundizando y ampliando las libertades públicas en República Dominicana, con el propósito de seguir mejorando las condiciones de vida de nuestras gentes y nuestro país continúe siendo un modelo democrático e institucional en el mundo.

Agradeció el reconocimiento internacional de la SIP, la cual considera guardián vigilante de las libertades de expresión y prensa en nuestro continente.