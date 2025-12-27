Brilla la navidad con “Cascanueces”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La mágica y encantadora historia navideña de “El Reino del Cascanueces” hizo brillar con todo su esplendor la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo.

Con las tres funciones a casa llena, la producción del Ballet Concierto Dominicano tuvo como principales bailarines a Lya Gómez, Diana Dopico, Pablo Paredes, Sander Robert, Luis Pérez, Karla Espaillat, Patricia de León, entre otros e invitados del Ballet Nacional Dominicano.

Durante dos horas, esta, que se ha convertido en un clásico navideño mundial durante décadas, convirtió este auditorio en un mundo de sueños, colores y danza con divertidos y tiernos personajes que bailaban al ritmo de la música universal de Tchaikovski con a una espectacular coreografía.

“El Reino del Cascanueces” se presentó en dos actos, el primero se desarrolla en la víspera de la Navidad y en el mágico taller del inventor Zacarías Drossselmeyer, quien ultima los detalles de los juguetes.

La celebración tiene un matiz de melancolía cuando entra en escena el joven Hans Peter se despide de su tío y su prometida, Clara Silver House, para partir a la guerra.

En el segundo acto, el público se sumergió en el mágico Reino de los Dulces Sueños, un lugar gobernado por la benévola Hada de Azúcar; ella recibe a Clara y al Cascanueces y en la celebración por su victoria sobre el malvado Rey Ratón, los corona como invitados de honor.

El escenario se convirtió en un mundo de ensueño con la majestuosidad etérea del “Vals de las Flores”, un momento donde la gota de rocío desciende brillante como un suspiro de la mañana. Finalmente, la celebración cierra con el “Grand Pas de Deux del Amor Verdadero” entre el Hada de azúcar y su Caballero, una muestra del virtuosismo, romanticismo y pura poesía en movimiento. Con el apoyo de la Fundación Corripio, este majestuoso espectáculo se destacó por la combinación del talento musical, producción escénica y tradición navideña, generando un ambiente de alegría y unión familiar entre los presentes en la sala.

FICHA TÉCNICA

La producción general y ejecutiva de Sarah Esteva, directora de Ballet Concierto Dominicano, dirección coreográfica de Carlos Veitía, director honorífico de Ballet Concierto Dominicano, coreógrafo invitado Pablo Pérez, director del Ballet Nacional Dominicano, diseño de escenografía, Fidel López, tecnología para Teatro, luxARt, vestuario, Juan Carlos Tavárez, Adolfina Lluberes y Renata Cruz, utilería, Víctor Datt, y maquillaje, Kokie Profesional.