Religiones en las que diciembre pasa sin pena y sin gloria y no festejan la Navidad

Mientras en la República Dominicana la brisita, los merengues y las agendas apretadas confirman que la llegada de la Navidad, no todas las culturas y religiones viven este mes con el mismo entusiasmo.

Para millones de personas alrededor del mundo, diciembre transcurre como un mes común y corriente, debido a que en sus creencias religiosas y tradiciones espirituales no hay espacio para la Navidad.

Aunque esta sea una de las festividades más populares a nivel global, su celebración relacionada al cristianismo y al nacimiento de Jesucristo, por lo que otras religiones no comparten esta conmemoración.

Entre los grupos religiosos que no celebran la Navidad se encuentran los judíos, musulmanes, hindúes, budistas y los Testigos de Jehová.

Judíos

Para la comunidad judía, por ejemplo, esta época coincide con la celebración de Janucá, conocida como el Festival de las Luces y tiene como objetivo honra la resistencia, fe y el milagro de la luz, sin relación alguna con Jesús, a quien el judaísmo no reconoce como el Mesías.

Musulmanes

En el caso de los musulmanes, Jesús o Isa, como también es llamado en esa cultura, es respetado como uno de los grandes profetas del islam, pero no como el hijo de Dios.

Su calendario religioso gira en torno a celebraciones como el Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, aunque no celebran la Navidad, muchos musulmanes participan en actividades sociales propias de la temporada.

Hindúes

Los hindúes, por su parte, reconocen a Jesús como un maestro espiritual, pero sus principales celebraciones están dedicadas a deidades como Krishna o Rama, aun así, algunos adoptan elementos culturales de la Navidad, como comida, música o ambiente de alegría, pese a no tener para ellos ningún significado religioso.

Budismo

Por su parte, en el budismo, la Navidad no tiene un valor doctrinal, para muchos se trata simplemente de una festividad cultural o familiar, observada con respeto hacia quienes la celebran.

Sus tradiciones espirituales se enfocan en otras fechas, como el Año Nuevo, momento dedicado a la renovación de propósitos y la reflexión personal.

Testigos de Jehová

Finalmente, los Testigos de Jehová rechazan por completo la celebración de la Navidad, debido a que según su interpretación bíblica, Jesús pidió que se recordara su muerte y no su nacimiento.

Además, consideran que la Navidad tiene orígenes paganos, lo que refuerza su decisión de no participar en ella.