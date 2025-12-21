Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Religiones en las que diciembre pasa sin pena y sin gloria y no festejan la Navidad

La diversidad religiosa marca distintas formas de vivir el último mes del año, conozca algunas de ellas.

Aldrys Sánchez

Mientras en la República Dominicana la brisita, los merengues y las agendas apretadas confirman que la llegada de la Navidad, no todas las culturas y religiones viven este mes con el mismo entusiasmo.

Para millones de personas alrededor del mundo, diciembre transcurre como un mes común y corriente, debido a que en sus creencias religiosas y tradiciones espirituales no hay espacio para la Navidad.

Aunque esta sea una de las festividades más populares a nivel global, su celebración relacionada al cristianismo y al nacimiento de Jesucristo, por lo que otras religiones no comparten esta conmemoración.

Entre los grupos religiosos que no celebran la Navidad se encuentran los judíos, musulmanes, hindúes, budistas y los Testigos de Jehová.

Judíos

Para la comunidad judía, por ejemplo, esta época coincide con la celebración de Janucá, conocida como el Festival de las Luces y tiene como objetivo honra la resistencia, fe y el milagro de la luz, sin relación alguna con Jesús, a quien el judaísmo no reconoce como el Mesías.

Musulmanes

En el caso de los musulmanes, Jesús o Isa, como también es llamado en esa cultura, es respetado como uno de los grandes profetas del islam, pero no como el hijo de Dios.

Su calendario religioso gira en torno a celebraciones como el Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, aunque no celebran la Navidad, muchos musulmanes participan en actividades sociales propias de la temporada.

Hindúes

Los hindúes, por su parte, reconocen a Jesús como un maestro espiritual, pero sus principales celebraciones están dedicadas a deidades como Krishna o Rama, aun así, algunos adoptan elementos culturales de la Navidad, como comida, música o ambiente de alegría, pese a no tener para ellos ningún significado religioso.

Budismo

Por su parte, en el budismo, la Navidad no tiene un valor doctrinal, para muchos se trata simplemente de una festividad cultural o familiar, observada con respeto hacia quienes la celebran.

Sus tradiciones espirituales se enfocan en otras fechas, como el Año Nuevo, momento dedicado a la renovación de propósitos y la reflexión personal.

Testigos de Jehová

Finalmente, los Testigos de Jehová rechazan por completo la celebración de la Navidad, debido a que según su interpretación bíblica, Jesús pidió que se recordara su muerte y no su nacimiento. 

Además, consideran que la Navidad tiene orígenes paganos, lo que refuerza su decisión de no participar en ella.

Aldrys Sánchez

