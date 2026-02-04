Cocina dominicana
Buscan elevar talento humano
La 12.ª edición del Foro Gastronómico Dominicano 2026 continúa consolidándose como un espacio de reflexión y aprendizaje estratégico para el sector, al anunciar la participación de destacados expertos internacionales que abordarán el desarrollo de las habilidades blandas como factor determinante para elevar la calidad del servicio y la competitividad de la gastronomía dominicana.
Los especialistas invitados son el chef Felipe Rodríguez, de Buenos Aires, y el chef y coach gastronómico Daniel Soto, desde Barcelona.