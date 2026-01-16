Impacto juvenil
CAESCO abre postulaciones para los Premios Periodismo de Juventud 2026
El presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, expresó que en un acto de coherencia frente a los retos actuales esta entidad mantiene esta iniciativa.
El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) anunció la apertura de la cuarta entrega de Premios Periodismo de Juventud 2026, una iniciativa que celebra el papel transformador del periodismo en la sociedad, a través de trabajos que aportan, construyen y visibilizan realidades que impactan a todo el país, muy especialmente a las juventudes.
CAESCO indicó que serán valorados los trabajos periodísticos publicados en diferentes medios de comunicación, en formato escrito o audiovisual, entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 2026. Los participantes deberán enviar sus piezas al correo caescord@gmail.com, con fecha límite de recepción el 14 de febrero de 2026.
En ese sentido, el presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, expresó que en un acto de coherencia frente a los retos actuales esta entidad mantiene esta iniciativa, sabiendo que cada vez se hace más difícil participar de temas importantes frente al ruido y conseguir apoyo para proyectos de valor.
“Hemos sostenido ya por tres años que los Premios Periodismo de Juventud es un llamado a los profesionales del periodismo a seguir contando las historias que generan conciencia y promueven transformaciones”, señaló Otáñez.
Otáñez llamó a los sectores público y privado a apoyar los proyectos y actividades que generen valor y construyan infraestructura social, al tiempo que explicó que "Quienes invierten en comunicación y publicidad deben hacerlo en proyectos que generen un saldo positivo, que sirvan para que la sociedad avance hacia el conocimiento, el debate y las soluciones a sus problemas, más que hacia la espectacularidad".
Premios
Los tres mejores trabajos recibirán una placa de reconocimiento, un premio de RD$40,000 pesos dominicanos y un dispositivo electrónico multimedia.
Renglones
Realidad Social: premiará piezas que expongan problemáticas sociales que afectan directamente a la juventud dominicana.
Jóvenes que hacen futuro: premiará trabajos que resalten a jóvenes como ejemplos a seguir por su impacto positivo en la sociedad.
Juventud y Democracia: enfocado en los aportes de los jóvenes al fortalecimiento del sistema democrático y su participación política.
Sobre CAESCO
El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) tiene como objetivo aportar al debate y a la calidad de la comunicación, además de fomentar las actividades educativas relacionadas a la comunicación y contribuir al fortalecimiento del clima democrático, la libertad de expresión y el desarrollo socioeconómico sostenible.
En CAESCO están conscientes de que la comunicación es un eje transversal en la sociedad y que en la medida en que contribuyen a que las personas y las organizaciones conozcan sobre una diversidad de temas, pueden contribuir a la creación de conciencia y a empoderar para la búsqueda de soluciones.