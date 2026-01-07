Varias partidas del cambio climático con baja ejecución 2025

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Varias partidas destinadas a enfrentar el cambio climático registraron una baja ejecución, según el último informe de la Dirección General de Presupuesto al 26 de diciembre del 2025.

El dato genera preocupación, debido a que la República Dominicana figura entre los países más vulnerables al calentamiento global y amerita mayores inversiones en adaptación y mitigación para reducir riesgos futuros.

La partida conservación, ampliación y explotación racionalizada de reservas forestales devengó RD$25 millones de un total de RD$37.74 millones, lo que equivale a una ejecución del 66.24%. Hasta septiembre de 2025, esta partida no había ejecutado un solo peso.

En agropecuaria, caza, pesca y silvicultura se ejecutaron el año pasado RD$169.5 millones de un total presupuestado de RD$535.8 millones. Esta partida tiene una incidencia positiva en la mitigación del cambio climático.

El Gobierno ejecutó RD$25.4 millones de RD$50. 5 millones en energía eléctrica de fuentes nucleares.

En ordenación de desechos se devengaron RD$177.2 millones de un total de RD$855.7 millones. En el presupuesto original de 2025 se había consignado RD$1,130 millones.

Mientras que en conciencia y conocimiento de la biodiversidad, el Gobierno ejecutó RD$186.5 millones de RD$277.8 millones. La ejecución en conservación, aprovechamiento y explotación racionalizada de fuentes de electricidad fue de RD$2,241.3 millones.

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
