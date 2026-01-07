Varias partidas del cambio climático con baja ejecución 2025

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Varias partidas destinadas a enfrentar el cambio climático registraron una baja ejecución, según el último informe de la Dirección General de Presupuesto al 26 de diciembre del 2025.

El dato genera preocupación, debido a que la República Dominicana figura entre los países más vulnerables al calentamiento global y amerita mayores inversiones en adaptación y mitigación para reducir riesgos futuros.

La partida conservación, ampliación y explotación racionalizada de reservas forestales devengó RD$25 millones de un total de RD$37.74 millones, lo que equivale a una ejecución del 66.24%. Hasta septiembre de 2025, esta partida no había ejecutado un solo peso.

En agropecuaria, caza, pesca y silvicultura se ejecutaron el año pasado RD$169.5 millones de un total presupuestado de RD$535.8 millones. Esta partida tiene una incidencia positiva en la mitigación del cambio climático.

El Gobierno ejecutó RD$25.4 millones de RD$50. 5 millones en energía eléctrica de fuentes nucleares.

En ordenación de desechos se devengaron RD$177.2 millones de un total de RD$855.7 millones. En el presupuesto original de 2025 se había consignado RD$1,130 millones.

Mientras que en conciencia y conocimiento de la biodiversidad, el Gobierno ejecutó RD$186.5 millones de RD$277.8 millones. La ejecución en conservación, aprovechamiento y explotación racionalizada de fuentes de electricidad fue de RD$2,241.3 millones.