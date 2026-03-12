Caminata 'Dale Color a Mi Vida': Promoviendo inclusión educativa para personas con autismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - La Fundación Manos Unidas por el Autismo promoverá la inclusión de las personas con autismo en el sistema educativo dominicano, en todos los niveles, como parte de la celebración de la undécima caminata “Dale Color a Mi Vida” que cada año celebra la organización.

Así lo informó su presidenta, Odille Villavizar, al encabezar una rueda de prensa en la que presentó los objetivos de la caminata en este 2026, así como nuevos elementos que permiten una mayor participación de organizaciones y personas en favor de la labor de la fundación.

“En esta edición de la caminata "Dale Color a Mi Vida" queremos promover la inclusión educativa de las personas con autismo en los niveles preuniversitario y superior. Buscamos sensibilizar a la sociedad sobre la realidad que viven cada día las personas con autismo y sus familias, al tiempo que concienciar sobre el respeto, las oportunidades, la autonomía e independencia que todos merecen, en especial, quienes viven en situación de discapacidad”, indicó Villavizar.

Este año el tema de la caminata es “La educación es un derecho y debe ser para todos”. A través de esta iniciativa, la fundación reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan con una sociedad más informada, empática e inclusiva.

Villavizar manifestó que a pesar de los avances en materia de sensibilización, aún existen importantes brechas dentro del sistema educativo. “Muchos niños, jóvenes y adultos con autismo no cuentan con las medidas de accesibilidad, ajustes razonables y acompañamiento necesario en los distintos niveles de enseñanza, desde la educación inicial hasta la universitaria”, agregó.

“Desde la Fundación Manos Unidas por Autismo entendemos que uno de los grandes retos del país es fortalecer la formación de maestros, la comunidad educativa, la dotación de recursos y tecnología de apoyo, la mejora de los espacios en materia de accesibilidad, al fin de contar con los entornos, las herramientas, estrategias y apoyos adecuados para el desarrollo educativo de todas las personas, incluyendo aquellas con autismo”, indicó la presidenta de la fundación.

Precisamente con este enfoque educativo, la fundación busca promover la reflexión y generar mayor conciencia sobre la importancia de fortalecer los procesos de inclusión, eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación permitiendo a las personas con autismo, al igual que todas las demás, desarrollar sus capacidades y participar plenamente en la vida educativa y social, en el entendido que en un sistema educativo inclusivo todos los aprendizajes cuentan por igual.

Canción oficial 2026

Villavizar informó además que este año la movilización tiene una canción oficial bajo el título “Dale Color a Mi Vida”. Se trata de una producción realizada en colaboración con el ministerio musical infantil Corito Chichigua, con el propósito de visibilizar los sueños, emociones, esperanzas, capacidades y participación plena de las personas con autismo en diferentes ámbitos de la sociedad.

La caminata, cuyo recorrido será de 2 kilómetros, se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026, a las 8:00 de la mañana, en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso. Será un espacio que reunirá a familias, autoridades del sector público y privado, miembros de la sociedad civil y voluntariado.

Las camisetas estarán a la venta por un costo de RD$ 850.00 en la plataforma de Santo Domingo Corre (www.sdctickets.do) y serán entregadas en Centro Media del 9 al 11 de abril de 2026. También, se podrán adquirir en la puerta principal del Jardín Botánico Nacional, el día de la caminata.