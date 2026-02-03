Capacitan a dirigentes de la ADP para estudio inédito sobre salud docente en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) capacitó a dirigentes y presidentes de seccionales como encuestadores para la realización de un estudio nacional sobre la salud y las condiciones laborales del magisterio dominicano.

Esta jornada de capacitación forma parte de los trabajos organizados por la Secretaría de Investigación y Estadística como parte de la estrategia de ejecución del plan de realización de estudios a través del Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, destacó que esta investigación representa un hito para el sindicato, al tratarse del primer estudio de esta naturaleza en sus 56 años de existencia. Señaló que el Comité Ejecutivo Nacional apuesta a que los dirigentes realicen el trabajo de campo con profesionalismo, objetividad y compromiso con la calidad de la información recolectada.

Para el estudio, titulado “Condiciones de trabajo y salud de las y los profesores de la República Dominicana” se contempla una muestra de 422 docentes y será aplicado por 54 encuestadores debidamente capacitados. La selección de la muestra se realizó mediante un cálculo probabilístico teórico basado en la matrícula docente nacional afiliada a la ADP.

Mientras que el Dr Gonzalo Basile, director del Programa de Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), explicó que la investigación tiene como propósito identificar las principales enfermedades laborales que afectan al magisterio, así como analizar factores que inciden en su desempeño profesional, entre ellos la sobrepoblación estudiantil en las aulas, la indisciplina y la valoración social del trabajo docente.

Para la recolección de los datos se utilizará una herramienta tecnológica que permitirá a los docentes completar la encuesta de forma directa. Durante el taller de capacitación, la doctora Massiel Méndez, de la Escuela de Salud Pública Universidad de Glasgow, Escocia, explicó el uso de la aplicación digital y los criterios para el correcto llenado del cuestionario.

El trabajo de campo se desarrollará durante un mes, con encuestadores distribuidos por zonas geográficas específicas en todo el país. Los resultados del estudio servirán como base para la formulación de propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales y de salud de los profesionales de la educación.

