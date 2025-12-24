INFOTEP en Boca Chica
Certifica a 566 comunitarios
El acto estuvo encabezado por el subdirector Regional Oriental del INFOTEP, Henry Sánchez, la coordinadora de Gestión Social de SIBA Energy,
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), a través de la Dirección Regional Oriental y su Departamento de Servicios de Formación Profesional, en colaboración con la empresa SIBA Energy, certificó a 566 participantes que culminaron exitosamente diversos programas de formación comunitaria, desarrollados en distintas comunidades del municipio Boca Chica. Las acciones formativas beneficiaron a residentes de
Brisas del Norte, Tanquecitos, Los Botados, Andrés, Altos de Chavón, Brisas de Caucedo y Los Coquitos, como parte de una estrategia orientada a fortalecer las competencias técnicas y ocupacionales de sectores comunitarios, ampliando sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. El acto estuvo encabezado por el subdirector Regional Oriental del INFOTEP, Henry Sánchez, la coordinadora de Gestión Social de SIBA Energy, María Andreina Núñez, y la activista comunitaria Ana Dilia López, en representación de los líderes comunitarios de la zona. Henry Sánchez, reiteró el compromiso de la institución tripartita con las comunidades.
