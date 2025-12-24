Certifica a 566 comunitarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), a través de la Dirección Regional Oriental y su Departamento de Servicios de Formación Profesional, en colaboración con la empresa SIBA Energy, certificó a 566 participantes que culminaron exitosamente diversos programas de formación comunitaria, desarrollados en distintas comunidades del municipio Boca Chica. Las acciones formativas beneficiaron a residentes de

Brisas del Norte, Tanquecitos, Los Botados, Andrés, Altos de Chavón, Brisas de Caucedo y Los Coquitos, como parte de una estrategia orientada a fortalecer las competencias técnicas y ocupacionales de sectores comunitarios, ampliando sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. El acto estuvo encabezado por el subdirector Regional Oriental del INFOTEP, Henry Sánchez, la coordinadora de Gestión Social de SIBA Energy, María Andreina Núñez, y la activista comunitaria Ana Dilia López, en representación de los líderes comunitarios de la zona. Henry Sánchez, reiteró el compromiso de la institución tripartita con las comunidades.