Cinco puentes de los más famosos del mundo

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Viajar por el mundo también puede hacerse siguiendo el hilo invisible que trazan sus puentes. Más que simples estructuras, estos gigantes de acero y piedra conectan ciudades, culturas y épocas, convirtiéndose en paradas imprescindibles para cualquier viajero curioso.

Los puentes más famosos del mundo conectan no solo lugares, sino también historia y cultura. Desde Sídney y Nueva York hasta Venecia, Londres, San Francisco y Praga, cada uno se ha convertido en un símbolo único de su ciudad.

Cada uno de estos puentes cuenta una historia distinta: algunos hablan de innovación y progreso, otros de tradición y romanticismo.

Puente Golden Gate, San Francisco

Puente Golden Gate

El archiconocido Golden Gate es probablemente el puente más famoso de Estados Unidos, todo un símbolo que mueve turistas a diario. Uno de los puentes colgantes más fotografiados del mundo.

Puente de Brooklyn, Nueva York

Puente de Brooklyn

El puente de Brooklyn cuenta con una gran presencia en la ficción y en la cultura pop, siendo uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Nueva York y es el favorito del un superhéroe, Spiderman.

Puente Tower Bridge, Londres

Puente Tower Bridge

El Big Ben, la abadía de Westminster, Piccadilly Circus o el palacio de Buckingham. Si se enumeran los lugares emblemáticos que todo turista debe visitar en Londres, sin duda el puente Tower Bridge estaría entre los primeros.

Puente Rialto, Venecia

Puente Rialtohttps://www.venise.style/

Es necesario realizar un salto hacia atrás en la historia para hablar sobre el puente Rialto, que fue construido entre los años 1588 y 1591. Se trata del más antiguo de los que atraviesan el Gran Canal veneciano.

Puente de la Bahía, Sídney

Puente de la Bahía

El puente de la Bahía de Sídney se inauguró en 1932 para conectar el área financiera de la ciudad con la zona residencial de la costa norte. Con una altura de 134 metros y 1.150 metros de longitud, se trata de la edificación más representativa de Australia.