Cliff by Karina Fabián: joyas únicas con sello italiano

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En un exclusivo encuentro que redefine los códigos del lujo bespoke en la ciudad, la reconocida joyería Cliff presentó oficialmente su alianza estratégica con la influencer Karina Fabián. De esta sinergia nace “Cliff by Karina Fabián”, un joint venture estructurado junto a los expertos italianos Fabrizio Chiocchetti y Frabrizia Scarica, que fusiona la más rigurosa curaduría gemológica internacional al mercado joyero dominicano.

Durante una sofisticada velada, un selecto grupo de invitados conoció de primera mano la filosofía detrás de esta sinergia. La alianza capitaliza la infraestructura y las conexiones históricas de Cliff en Europa, particularmente su acceso a piedras preciosas de inversión y su producción directa en Arezzo, Toscana, mientras Karina Fabián asume la dirección creativa para concebir piezas absolutamente irrepetibles.

Los anfitriones compartieron con los asistentes que pudieron conocer que, bajo esta alianza, no se fabricarán dos joyas iguales. El modelo de servicio invita al cliente a seleccionar una gema de la colección privada de la joyería.

Lejos de la producción en serie, este joint venture domínico-italiano garantiza que cada creación sea forjada por maestros orfebres. La experiencia en Santo Domingo se complementa con proyecciones digitales que permiten al cliente visualizar la pieza antes de su realización material, asegurando una hiper-personalización sin precedentes.

Como sello de garantía ante esta nueva etapa comercial, los directivos de Cliff y Fabián reafirmaron su compromiso con la excelencia y la durabilidad.

El anuncio de esta alianza no solo marca un hito en la trayectoria de la joyería Cliff, sino que consolida a Santo Domingo como un epicentro emergente para coleccionistas e inversionistas que reconocen en el auténtico Made in Italy y el diseño de autor, el verdadero valor de un legado familiar.