Blue Monday: ¿Cómo nace el día más triste del año y qué dicen los expertos?

El Blue Monday es considerado -sin ninguna base científica- como el día más deprimente del año y recae en el tercer lunes de cada mes de enero. Su origen se remonta a 2005 y parte de un psicólogo británico, aunque en realidad nació vinculado a una campaña publicitaria.

¿Qué es el Blue Monday?

El Blue Monday (aunque blue significa azul, se traduce como lunes gris) es un término que el psicólogo británico Cliff Arnall ideó en 2005 para referirse al día del año en el que las personas se sienten más triste. Este día es especialmente popular en Reino Unido, aunque en la última década ha ganado popularidad en el resto del mundo.

El psicólogo alegó una serie de factores que combinan diferentes variables como el fin de las Navidades, las deudas adquiridas durante las fiestas, el frío extremo que azota a Europa en esas fechas, el incumplimiento de los buenos propósitos del año nuevo… El experto realizó una ecuación para calcular el día más triste del año y lo ubicó entre el 10 y el 20 de enero.

Su origen: una invención de ‘marketing’

El verdadero origen del término tiene una razón comercial. La investigación que llevó a cabo Cliff Arnall fue financiada por la agencia de viajes Sky Travel. La compañía lanzó en 2005 una campaña publicitaria aprovechando el «día más triste del año» para animar a los clientes a que reservasen sus viajes de vacaciones y olvidasen sus penas.

Un hombre camina sobre el London Bridge durante el "Blue Monday". EFE/ Andy Rain

Tras el éxito y la popularidad del término, numerosas marcas han aprovechado, año tras año, para combatir este día tan «azul» a través de campañas publicitarias que incitan a continuar con las compras de comienzos de año.

Un ejemplo de ello fue la aerolínea Ryanair, que en 2019 puso en venta un millón de asientos con descuentos del 20% con motivo del Blue Monday.

Una supuesta fórmula matemática… calificada de «farsa»

La fórmula utilizada por Cliff Arnall era la siguiente: (W+(D-d)) x TQ/M x NA. La W se corresponde con el tiempo («weather»), la D son las deudas («debt») y la d minúscula es el salario mensual del individuo. Todo ello se multiplica por el tiempo que ha transcurrido desde Navidades, que corresponde a la T y la frustración por haber fallado en los propósitos de Año Nuevo, que se define con la Q.

El resultado de la operación matemática se divide por la M, que engloba el bajo nivel motivacional y la NA, es decir, la necesidad de actuar en base a los propósitos de cara al nuevo ejercicio.

El estudio en el que se basa siempre ha estado en entredicho, hasta el punto de que la propia Universidad de Cardiff lo consideró «una farsa» por su escasa credibilidad.

Qué dicen los expertos sobre el Blue Monday

Los lunes, en general, no gustan a casi nadie, pero no tienen por qué deprimir más que los martes o los jueves. Así lo aseguran los expertos, quienes además indican que no hay ninguna base científica que demuestre que el tercer lunes de cada mes de enero sea el «día más triste del año».

«Ha cogido una serie de elementos negativos y ha hecho una ecuación de forma arbitraria para deducir que es el peor día del año», aseguraba en una entrevista a EFE en 2022 Jaime del Corral, psiquiatra de la Clínica La Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El experto señalaba que esos factores se pueden dar igualmente el tercer martes o el tercer miércoles de enero o en febrero.

No obstante, reconocía que a base de insistir se puede convencer a alguien de que ese es un día malo, puede llegar a sugestionarse y plantearse realmente que el tercer lunes de cada enero va a ser muy triste.

Factores del entorno que afectan al estado de ánimo

El psiquiatra explicaba que es natural que en esta época del año se experimenten ciertos cambios anímicos, algo de estrés, cansancio emocional o desmotivación. Además, resaltaba que el invierno es uno de los momentos en que más aumentan los síntomas depresivos, pero no tiene que coincidir necesariamente con el tercer lunes de enero, ni quiera con este mes.

Rosa María Baños, catedrática de Psicopatología de la Universidad de Valencia, también afirmaba en otra entrevista con EFE de 2022 que sí existen evidencias científicas de que los factores externos, como el clima, la luz, o las condiciones económicas y sociales pueden influir de una manera determinante en el estado de ánimo. «A pesar de esto, científicamente es imposible que el día más triste del año sea el mismo para todo el mundo», subrayaba.

La catedrática apuntó que cuando una persona se encuentra baja de ánimo conviene dar un paseo en contacto con la luz, con la naturaleza o rodearse de otras personas, pero insistió en que «no pasa nada» por tener días tristes y en que hay que aceptarlos y vivirlos.

La fórmula de la felicidad

La «fórmula de la felicidad», según Cliff, el autor del término Blue Monday, es que las personas que deseen cambiar algo en su vida lo hagan porque realmente quieren y no obligados por la tendencia que «impone», por ejemplo, a dejar de fumar a partir del 1 de enero.

Sublevarse contra el Blue Monday, el mito creado por él mismo, y convertirlo en «un desafío», es la propuesta que ha hecho el británico, quien ha animado a rebelarse contra el que considera el día más deprimente del año y anima a construir la felicidad cada día. El experto ha recomendado «hacer un cambio real y no seguir la tendencia de las masas» que obliga a marcarse metas que, a menudo, realmente no se quieren conseguir.

Las redes se llenan de positividad en el Blue Monday

Año tras año, las redes sociales se inundan mensajes y memes relacionados con el Blue Monday. Numerosas empresas y firmas aprovechan este día para promocionar sus productos. Destacan los mensajes como los de instituciones y organismos que invitan a sonreír y a desterrar las sensaciones de tristeza.