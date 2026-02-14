Amor en casa
Cocinemos juntos: menú completo y sencillo para el 14 de febrero
El Día de San Valentín no solo se celebra con flores y regalos, también puede convertirse en una ocasión especial para compartir en la cocina.
Entrada ligera
Una ensalada fresca de fresas y queso de cabra, acompañada de nueces caramelizadas y un toque de vinagre balsámico, ideal para abrir el apetito con un contraste dulce y ácido.
Plato fuerte
La sugerencia principal es un pollo al horno con hierbas , acompañado de papas rústicas y vegetales salteados. Una receta sencilla que combina sabor casero con un aire elegante, perfecta para la ocasión.
Postre romántico
El cierre lo pone un mousse de chocolate con frutos rojos, un clásico que nunca falla en San Valentín y que puede prepararse con antelación para servir frío.
Bebida especial
Para brindar, se recomienda un coctel sin alcohol de frambuesa y limón, refrescante y colorido, que puede adaptarse fácilmente a versión con vino espumante.